Ook Jeroen Bleekemolen zag het nieuws over het verdwijnen van de Dutch GP niet aankomen. Aan de ene kant is hij teleurgesteld dat de Grand Prix niet gaat rouleren met andere races, aan de andere kant snapt hij het besluit. “Ik vind het een logische beredenering.”

“Rouleren met andere Grands Prix had ik persoonlijk een betere optie gevonden”, steekt Bleekemolen van wal. “Ze hebben waarschijnlijk gedacht dat het risico te groot was als ze op deze voet zouden doorgaan. Het is zo’n lastig verhaal om dit evenement kostendekkend te krijgen zonder de steun van de overheid. Je moet het uitverkopen, anders kost het gewoon geld. Daarnaast weet je ook niet honderd procent zeker hoe de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 eruitziet.”

Doordat er nog maar twee edities van de Dutch GP worden gehouden, wordt er natuurlijk een vorm van schaarste gecreëerd. Zal dit in het voordeel werken bij de kaartverkoop? “Absoluut, ik denk dat het voor de organisatie een heel fijn plan is wat er nu op tafel ligt. Je weet wat er gaat gebeuren en je krijgt in de laatste editie ook nog de sprintrace die erbij komt. Daardoor krijg je een extra leuke laatste Grand Prix. De kaartverkoop van deze twee edities krijgt nu een boost, dat komt wel goed. Als je voor vijf jaar had bijgetekend, dat was 2025 misschien niet eens vol geweest. Dus op zich vind ik dit een logische beredenering.”

Trots gevoel

We hebben uiteraard nog twee edities in het vooruitzicht, maar Bleekemolen deelt wel alvast zijn complimenten uit naar de organisatie van de Dutch GP. “Ze mogen echt trots zijn op wat ze hebben neergezet. Als ik nu terugdenk aan het moment dat we hoorden dat de Formule 1 misschien naar Zandvoort zou komen, toen riepen we: ‘Ze zijn helemaal gek, dat kan niet!’ Als je dan ziet hoe ze dat hebben neergezet… Echt petje af! Het binnenhalen van de Grand Prix, het financiële risico nemen en dan ook nog in deze uitvoering. Echt ongelooflijk, ze hebben het zo goed neergezet. We gaan het echt wel missen.”

Tot slot nog een kleine blik op de toekomst. Zandvoort stopt er na 2026 mee, maar is het circuit in Assen een kandidaat om daarna de Nederlandse Formule 1-race te organiseren? “Waarom niet? Assen was destijds ook in de race om de Grand Prix naar Nederland te halen. Zij hebben ook een goede achterban qua zakelijke partners bij het circuit, maar dan uit de andere hoek van het land. Ik denk dat er wel interesse is bij een aantal partijen, maar je ziet aan Zandvoort hoe moeilijk het is. Al zetten ze wel al heel lang de TT neer en ze zijn de aantallen gewend, dus ik denk niet dat het onmogelijk is.”

