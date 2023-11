Roger Benoit geldt als de Pater familias van de Formule 1-journalisten. De Zwitser volgt de sport al vele decennia en bezocht een kleine 800 (!) Formule 1-races. Zo deed hij als journalist ook verslag van de enige twee F1-races in Las Vegas tot nu toe. In 1981 zag hij Alan Jones namens Williams-Ford triomferen, een jaar later Michele Alboreto in zijn Tyrrell-Ford.

FORMULE 1 Magazine sprak met Benoit, de man met z’n eeuwige sigaar, over zijn eerdere ervaringen in de gokhoofdstad van de wereld. Het volledige interview staat in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine.

– Roger, wat staat je nog het meest bij van die eerste twee races in Las Vegas?

“Dat het één grote chaos was. De organisatie was slecht, de beveiliging was slecht en er was veel kapot. De race vond plaats op de enorme parkeerplaats van het Ceasar’s Palace Hotel en Casino. Het showelement was ver te zoeken. Niet alles was slecht overigens, maar ik hoop vooral dat de Amerikanen er iets van geleerd hebben en dat de derde editie beter verloopt dan de vorige twee.”

– Kun je iets zeggen over de populariteit van de Formule 1 in de Verenigde Staten in die tijd?

“Amerikanen hadden niets of praktisch niets met de sport. De Indy 500, dat was het enige wat telde. Nu wordt het misschien tijd voor ze om hun mening bij te stellen, omdat het Amerikaanse Liberty Media de hele sport heeft gekocht. Er staan nu al drie Amerikaanse races op de kalender met Miami, Austin en Las Vegas. Die ontwikkeling vind ik typisch Amerikaans. Ze willen alles opvreten. In plaats van twee goede races hebben ze er nu drie en straks in de toekomst vier, want ze willen ook naar New York. Maar wat ze er precies mee willen, anders dan geld verdienen? Geen idee.”

‘Amerikanen willen alles vol gas en veel crashes’

“Vroeger had de Formule 1 op Amerikanen dezelfde uitwerking als een rode lap op een stier. Indianapolis 500 was het summum, in ieder geval tot de splitsing in 1994. Ik ben er zelf zeventien keer geweest, van 1977 tot 1994. Het was een goede show, typisch Amerikaans: alles vol gas en met veel crashes. Dat was en is was Amerikanen vooral willen zien.”

Lees het volledige interview met Roger Benoit over zijn ervaringen in Las Vegas in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine.

Lees alles over de Grand Prix van Las Vegas 2023 met o.a. het tijdschema

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt vanaf donderdag in de winkel (of bij je thuis als abonnee!) Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik GP Las Vegas, de grootste F1-show op aarde