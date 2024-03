Binnen nu en een maand zal er naar verwachting duidelijkheid komen over de Formule 1-rechten in Nederland. Roger Lodewick kent het internationale marketingspeelveld als geen ander. Sinds 1 januari is hij topman van streamingsdienst Viaplay Nederland. “Natuurlijk hebben we een alternatief als we de Formule 1-rechten kwijtraken.”

Roger, toen je bij Viaplay begon, ben je direct een mediacampagne begonnen. Ik heb je overal voorbij zien komen. Waarom?

“Omdat ik heel open wil zijn. Ik vind ook dat we als bedrijf gewoon open moeten zijn, we hebben niks te verbergen. We hebben, denk ik, de mooiste sportrechten in Nederland met onder meer Formule 1, Premier League, Darts, en de Bundesliga. En als we dingen willen vertellen die leuk zijn, doen we dat graag. Maar dat moeten we ook doen met dingen die niet zo leuk zijn, zoals bijvoorbeeld een prijsverhoging die we afgelopen tijd hebben gecommuniceerd.”

Dus als er onverhoopt een shitstorm opsteekt, dan krijg jij de volle lading.

Lacht: “Ja.”

Hing er zoveel mist rondom Viaplay?

“Ik denk dat we het Nederlandse volk en de media niet goed voorzien hebben van veel communicatie. Dat wil ik echt beter doen. Ik zal daarin ook fouten gaan maken, dat weet ik nu al. Achteraf soms denken: had ik dat zo moeten zeggen? Maar ik communiceer liever iets te veel dan te weinig. Als ik communiceer, kan ik in ieder geval ons verhaal vertellen en kunnen mensen dat op hun manier interpreteren. Zeg ik niks, dan laat ik het ook over aan de rest van de wereld een verhaal te creëren. In de afgelopen twee jaar zijn bepaalde negatieve dingen een eigen leven gaan leiden, we hebben daar nooit echt op ingegrepen of die kritiek van repliek gediend.”

Wat is het imago van Viaplay? Je kent de voorgeschiedenis.

“De kwaliteit van de productie en programma’s is heel hoog, we hebben goede mensen. Daar ben ik trots op. Maar ik kan niet beoordelen hoe de massa ons imago vindt. We hebben heel veel abonnees, maar het aantal klachten dat wij bij onze klantenservice binnenkrijgen is miniem. Zeker die technisch van aard zijn: we zitten op een heel normaal, aanvaardbaar peil. Elke klacht is er eentje teveel, maar ieder bedrijf heeft wel eens problemen. Wij ook.”

Viaplay was aanvankelijk de nationale pispaal.

“Ja. Ik zie in de media ook dat als men over Viaplay praat, er heel veel reactie is op zo’n artikel. Dat betekent in ieder geval dat we relevant zijn in de markt, haha. Van veel mensen horen we niets, die zijn tevreden. Toch denk ik dat we het nog een stuk beter kunnen doen als Viaplay. Ook om in Nederland bij de mensen een warmer gevoel te krijgen.”

Bemoei je inhoudelijk met programma’s?

“Nee. Daar wil ik me ook niet mee bemoeien. Want op het moment dat je dat doet, ga je op iemand anders stoel zitten. Maar als ik al iets vind, zeg ik dat tegen Marco (Zwaneveld, Head of Sports). Ik denk dat wij, toen we in korte tijd en van scratch iets nieuws begonnen, de lat meteen hoog hebben gelegd. We hebben de sport heel inhoudelijk en journalistiek gebracht. Het is nu ook wat relaxter, mensen begrijpen elkaar beter. Er is chemie. Het kost gewoon wat tijd een bepaalde dynamiek te vinden.”

Dit jaar loopt het contract met FOM over de F1-rechten af. Viaplay heeft enorm in Nederland geïnvesteerd. Is dat geen weggegooid geld als je de rechten verliest?

“Dat zou natuurlijk bitter zijn. Maar in de sportrechtenwereld bestaat nu eenmaal ook de mogelijkheid dat je ze verliest. Als bedrijf loop je altijd risico’s.”

Is er een plan B indien Viaplay de Formule 1-rechten kwijtraakt? Het is toch de kurk waarop het bedrijf drijft.

“Formule 1 is belangrijk, absoluut. Ik kan je nu nog niet zeggen wat het alternatief is, maar dat hebben we natuurlijk wel. Dan gaan we met een ander scenario verder. Ik ben hier niet gekomen om weer snel te vertrekken. Er komt nu een periode aan waarin we hopelijk een goede kans hebben de Formule 1-rechten te verlengen. Dan kun je de komende drie, vier jaar weer verder. Is er rust.”

Je hebt vroeger vaak aan tafel gezeten bij de verdeling van tv-rechten. Had je niet graag zelf met FOM willen onderhandelen?

“Nee. Het fijne is nu juist dat ik daar geen invloed op heb, dan kan ik me er ook geen zorgen over maken. Ik weet dat we het beste team hebben die dit kan doen. Dan moet je ook vertrouwen hebben in de uitkomst. En als die negatief zou zijn, weet ik in ieder geval dat we er alles aan hebben gedaan. Dat er in de markt, zoals wij toentertijd, iemand nog agressiever is. Want op een gegeven moment hebben wij ook gewoon een stop: er is een grens aan alles.”

Hoe kijk jij als marketeer naar de Formule 1?

“Het is een verschil van dag en nacht met Bernie (Ecclestone, de vorige rechtenhouder). Als je ziet wat Liberty sinds de overname allemaal heeft ontwikkeld, de investeringen die het heeft gedaan, het vercommercialiseren van de sport, de start van F1TV PRO, het benutten van sociale media… Ik heb daar veel respect voor. Ik had niet gedacht dat ze het zo goed zouden kunnen ontwikkelen. De rechten zijn tientallen miljarden meer waard geworden.”

Zie jij vanwege je achtergrond dat hier een Amerikaanse partij aan de knoppen draait?

“Ze hebben een beetje geluk gehad met Drive to Survive en de ontknoping in 2021, die niemand kon bedenken. Dat zijn katalysators geweest. Maar Liberty heeft mooie dingen gedaan en het aangedurfd producten te ontwikkelen en niet hetzelfde te blijven doen. Ik wil ons daar absoluut niet mee vergelijken, maar het is toch een beetje wat wij in Nederland hebben gedaan. Je hebt ballen nodig dingen te veranderen. Uiteindelijk moet je doen om te verbeteren. Met alleen praten over verandering krijg je geen verandering.”

