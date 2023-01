‘Rolex Renger’, zo wordt Renger van der Zande soms wel gekscherend genoemd aangezien hij als tweevoudig winnaar van de 24 Uur van Daytona ook twee bijbehorende luxe uurwerken heeft gewonnen. Van der Zande jaagt dit jaar op zijn derde zege – en die is voor hem vele malen belangrijker dan dat klokje. Al durft hij zich niet rijk te rekenen voor de eerste Daytona met de hypercars.

Over die hypercars, zoals ze in Europa worden genoemd: in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap waar Daytona deel van uitmaakt, heten deze bolides officieel GTP’s (Grand Touring Prototypes). De formule is echter in grote lijnen hetzelfde en moet voor crossover tussen beide kampioenschappen gaan zorgen, zoals die er al voorzichtig is met Van der Zande’s Ganassi Cadillac dat ook aan het WEC meedoet, net als bijvoorbeeld Penske Porsche.

Podcast: Daytona Special: hype om hypercars, barbecue en banking (Met VD Zande, Bleekemolen en Hartley)

Op Daytona doet nu een kwartet aan GTP-fabrikanten mee: Cadillac, Acura (Honda), BMW en dus ook Porsche. Tijdens de kwalificatie voor de 24-uursrace zat het dicht bij elkaar. Geen toeval, legt Van der Zande uit. Doordat de fabrikanten zich namelijk aan bepaalde parameters moeten houden qua vermogen, downforce en drag (luchtweerstand), wordt de boel bij elkaar gehouden. Al vermoedt Van der Zande wel dat er was gesandbagged is, bewust langzamer gereden door sommige teams. “Niet zozeer bij Cadillac, wel elders. Daardoor weet je niet wat de eigenlijke performance is.”

Vraagtekens

Van der Zande’s grootste vraagteken in de jacht op zijn derde Daytona-triomf is echter niet de snelheid, maar betrouwbaarheid. De Nederlander vertelde eerder al daar niet gerust op te zijn, en dat is niet veranderd. “Ik heb nog grote zorgen”, kan hij niet anders dan erom lachen. Die zorgen, benadrukt hij echter, bestaan ‘bij iedere fabrikant’. Vooral de hybridesystemen zijn nog erg nieuw voor de fabrikanten. “Dus we houden ons hart vast. Het kan zijn dat we na een kwartier racen in de pits staan en moeten repareren. Maar het kan ook dat we hem uitrijden tot de finish.”

Lees ook: Column Renger van der Zande: F1-teams mogen borst natmaken voor concurrentie uit Amerika

Of de coureur van Cadillac Ganassi daar dan een derde Rolex wacht, is natuurlijk de vraag. Al verduidelijkt ‘Rolex Renger’ voor de goede order dat hij – hoewel hij wel kan lachen om die bijnaam – het niet om de horloges doet. “Het is hartstikke leuk, maar ik heb zelf eigenlijk niks met het merk Rolex”, grinnikt hij. En bovendien: “Die horloges staan voor mij vooral voor de eer van het winnen van de 24 Uur van Daytona, en dat is voor mij veel belangrijker.”

In de Daytona Special van Paddockpraat vertelt Van der Zande je nog veel meer over de eerste ‘hypercar-editie’ van de Amerikaanse autosportklassieker én hoe het is om voor topteam Ganassi met een legende als Scott Dixon te racen. Jeroen Bleekemolen en Brendon Hartley zijn de andere gasten in deze driedubbeldikke Daytona Special!

(Klik hier voor Spotify, iTunes of Google podcast)