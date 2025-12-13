De alleenheerschappij van Max Verstappen kwam tijdens de slotrace in Abu Dhabi ten einde. Na een zwaarbevochten titelstrijd trok rivaal Lando Norris aan het langste eind. De Nederlander liet zich echter niet van zijn stuk brengen; hij toonde zich tevreden over zijn eigen prestaties en trots op de inhaalslag die Red Bull heeft gemaakt. Ook voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean benadrukt dat dit seizoen juist een hoogtepunt was in de toch al glansrijke carrière van Verstappen.

Ondanks het mislopen van een vijfde opeenvolgende wereldtitel sloot Verstappen 2025 af met indrukwekkende cijfers. De Red Bull-coureur boekte acht overwinningen en pakte evenzoveel polepositions, meer dan wie dan ook. Tijdens de laatste triple header reed hij bovendien drie uiterst dominante Grands Prix, waarmee hij nog eens drie zeges aan zijn palmares toevoegde. De teller staat inmiddels op 71 overwinningen.

Inspiratiebron

Verstappen heeft weliswaar niet de titel gewonnen, maar volgens Romain Grosjean zegt dat weinig over de kwaliteit van zijn prestaties. De voormalig Haas-coureur wijst vooral op de omstandigheden waaronder Verstappen zijn seizoen afwerkte. Hij maakte een achterstand van liefst 104 punten goed en bleef tot het laatste moment in de race om het kampioenschap. “Verstappen was dit jaar voor mij de meest opvallende coureur”, aldus Grosjean tegenover Sport1. “Hij had geen goede auto, verloor veel punten, maar kwam terug. Het was een wonder dat hij in Abu Dhabi nog meedeed om de titel.”

LEES OOK: Interview Max Verstappen: ‘Ik kan goed tegen kritiek, behalve als iemand er wat uitflatst’

“Aanvankelijk was het ondenkbaar dat hij nog mee zou doen om het kampioenschap en op slechts twee punten van Lando Norris zou eindigen”, vervolgde de Fransman. “Hij was fantastisch. Dit was absoluut een van zijn beste seizoenen.” Volgens Romain Grosjean steekt 2025 zelfs boven Verstappens eerdere titeljaren uit. Met name het dominante Red Bull-seizoen van 2023, waarin de RB19 vrijwel onverslaanbaar was, weegt voor hem minder zwaar. “Ik denk dat hij vorig jaar erg sterk was. Het jaar daarvoor was de auto zó dominant dat het eigenlijk makkelijker was, al is het natuurlijk nooit echt makkelijk. Zijn eerste wereldtitel moest hij keihard uitvechten met Lewis (Hamilton, red.), wat ook een bijzonder seizoen was. Maar dit jaar, met zo’n grote achterstand en zo’n indrukwekkende inhaalslag, was echt inspirerend voor menig coureur.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)