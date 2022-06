FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Dit keer van de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar Max Verstappen optimaal profiteerde van pech bij titelrivaal Charles Leclerc.

Gazzetta dello Sport

Geen verrassing bij het Italiaanse Gazzetta dello Sport. De roze krant uit Milaan staat uiteraard stil bij de dubbele uitvalbeurt van Ferrari en kopt ‘A Baku doppietta Red Bull con Verstappen e Pérez. Ferrari, che botta!’, oftewel ‘Red Bull, een een-tweetje voor Verstappen en Pérez. Ferrari, wat een klap.’

“De rode auto’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz werden uitgeschakeld door betrouwbaarheidsproblemen (motor voor de Monegask en hydraulica voor de Spanjaard)”, vervolgt de Gazzetta. “Verliezen doet pijn, als de auto kapot gaat nog meer. In Leclerc’s geval deed het zelfs nog meer pijn omdat het probleem de prachtige pole position van gisteren teniet deed en zich voordeed in ronde 21, terwijl hij aan de leiding lag.”

De Italiaanse sportkrant vreest inmiddels voor de titelkansen van Leclerc en Ferrari. “Een motorstoring terwijl hij in de race – na een vierde pole op rij – aan de leiding ging, lijkt veel op een witte vlag. Het wereldkampioenschap duurt nog lang, dat is waar. Maar Red Bull heeft na de problemen in het begin van het seizoen geen fouten meer gemaakt, terwijl Ferrari na Australië slechts vier keer heeft gejuicht. En dat was altijd op zaterdag, er is veel meer nodig voor de titel.”

L’Equipe

Het Franse L’Equipe doet er nog een schepje bovenop en kopt ‘La faillite de Ferrari’, niets minder dan ‘Het failliet van Ferrari.’ Volgens de krant is Ferrari volledig de kluts kwijt na de dubbele opgave van Sainz en Leclerc. “Ferrari zou het deze zondag in Azerbeidzjan weer op de rails krijgen, maar het team raakte de bodem met een catastrofale dubbele uitval voor Carlos Sainz en vooral Charles Leclerc, die de race aanvoerde toen hij uitviel.” De ultieme winnaar van de dag was Verstappen die volgens L’Equipe een “cruciale 25-0 overwinning boekte in de strijd om de titel.”

Daily Mail

Ook in Engeland aandacht voor de zeperd bij Ferrari. De Daily Mail heeft het over een ‘GP-horrorshow’ en mogelijke consequenties. “De waarheid is dat Ferrari snelheid heeft gevonden, maar nog geen betrouwbaarheid. Volgens Italiaanse bronnen zal teambaas Mattia Binotto deze beschamende tegenslag overleven – voor nu, tenminste. Maar de dubbele opgave is een enorme tegenslag voor hun titelaspiraties. Het was Leclerc’s tweede DNF in de laatste drie races.”

Verder wordt er – hoe kan het ook anders voor een Engelse krant – uitgebreid stilgestaan bij de optredens van George Russell en Lewis Hamilton die in Bakoe keurig derde en vierde werden. “Het was Hamilton’s beste resultaat sinds hij derde werd in de openingsronde in Bahrein. Sindsdien eindigde hij elke race achter Russell. Hamilton had 71 seconden achterstand op Verstappen en 25 op Russell.”

Bild

Het Duitse Bild heeft eveneens oog voor Ferrari en stipt en passant iets interessants. De kop ‘Vier bittere Ferrari-Ausfälle in Baku’ behoeft nauwelijks enige vertaling. De Duitse krant wijst er in haar commentaar fijntjes op dat er zondag in Bakoe niet twee, maar vier uitvallers waren. Naast Sainz en Leclerc, waren dat Kevin Magnussen van Haas en Ganyu Zhou van Alfa Romeo. Alle vier de auto’s worden aangedreven door een Ferrari-krachtbron en kampten zondag met min of meer dezelfde problemen (gerelateerd aan de krachtbron of hydrauliek). “Ferrari verslaat zichzelf maar weer eens. Beide coureurs vielen uit met problemen aan hun auto. Eerst Carlos Sainz, daarna Charles Leclerc. Hydraulische problemen en een motorstoring veroorzaakten de uitvalbeurten. Een Alfa Romeo en een Haas, beide ook aangedreven door Ferrari, vielen ook uit.”

Tot slot heeft Bild oog voor Verstappen die weer eens ongenaakbaar was en met twee vingers in de neus de race winnend kon afsluiten. “Verstappen is voorin niet te pakken. En dat ondanks dat zijn DRS weer voor problemen zorgde. Maar dat doet er eigenlijk helemaal niet meer toe.”