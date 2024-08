De prestaties bij Aston Martin blijven dit jaar ver achter bij de verwachtingen. Komt het ooit nog goed met de titeldromen van Lawrence Stroll en co? Tijd voor een bezoek aan de hypermoderne thuisbasis van de renstal. Conclusie: er is nog veel werk aan de winkel.

Het onthaal is warm, de maaltijd eveneens – aan de inwendige mens blijkt ook gedacht. Kortom: het is goed toeven op de thuisbasis van Aston Martin. Die bevindt zich nagenoeg recht tegenover het circuit van Silverstone. De renstal stampte hier de afgelopen jaren in sneltreinvaart een complex uit de grond dat met de Formule 1-groten der aarde kan wedijveren. En klaar is de bouw nog niet: het kan nog groter, mooier, beter.

Terug naar enkele weken eerder. “Talk less, deliver more”; kopman Fernando Alonso spreekt klare taal over het tegenvallende seizoen en de nabije toekomst. Niet lullen, maar poetsen, vrij vertaald. De tweevoudig wereldkampioen uit Spanje (42) weet wat vereist is om een succesvolle renstal te worden. Dat hij het blijkbaar nodig vindt de noodklok te luiden, is pijnlijk en veelzeggend tegelijk. Praatjes vullen ook in Spanje nu eenmaal geen gaatjes.

Een half-af complex

Tijd om er een kijkje te nemen. “Je zult versteld staan van wat je gaat zien”, belooft teambaas Mike Krack vooraf desgevraagd. Eenmaal binnen, blijkt de praktijk weerbarstig. Want wie reeds een superdeluxe, hypermodern en mega-geavanceerd complex verwacht, komt bedrogen uit. Ja, het is groot en ziet er modern uit, is goed doordacht en zit strak in de lak. Maar wat het vooral nu is? Een half-af complex.

“We hebben straks drie gebouwen. Gebouw 1 is klaar en moet voor prestaties zorgen, net als gebouw 3. Gebouw 2 wordt de verbindende factor.” Het blijkt uit de imposante glazen loopbrug, eerder die middag opgeleverd. “Ik ben hier zelf nog niet eens geweest”, verklaart een van de Aston Martin-medewerkers tijdens de rondleiding. “Zo nieuw is het allemaal.”

(Tekst gaat door na de afbeelding)

‘Voorlopig zijn de ruimtes hier nog net zo leeg als de prijzenkast’

Wat beklijft is het beeld dat er vooral nog heel veel moet gebeuren. Onbedoeld staat het symbool voor hoe het Aston Martin op dit moment vergaat. Mooi en aardig, de plannen klinken puik en prima. Maar meer dan een papieren waarheid is het nog niet. Ja, de vloerbedekking, die ligt al wel in gebouw 2. En verder? “Hier komen de machines voor de ‘model shop’. Daar zie je een ruimte die bijvoorbeeld ‘engineering’ en ‘design’ verbindt. En daar een koffiebar.”

Komt het ooit zover dat Aston Martin daadwerkelijk alles op de rit heeft en dan een topteam in de Formule 1 kan worden? Een wereldkampioen, precies zoals Lawrence Stroll eerder al eens riep? De tijd zal het leren, maar nu rest vooral een zeer treffende conclusie van een van de bezoekers: “Voorlopig zijn de ruimtes hier nog net zo leeg als de prijzenkast.”

De man in kwestie zegt het droogjes, kijkt eens om zich heen en vervolgt hoofdschuddend zijn weg. Op de achtergrond het landingsplatform voor de helikopter van Stroll senior. Die is hoe dan ook al gebruiksklaar. Nu maar hopen voor Aston Martin dat ook de prestaties eens een vlucht nemen, en dan figuurlijk.

