Rookies Oliver Bearman en Andrea Kimi Antonelli waren alle twee nog niet eens geboren toen Fernando Alonso zijn Formule 1-debuut maakte. Meer dan twintig jaar later racen de twee debutanten tegen de tweevoudig wereldkampioen, en tegen andere jeugdheld Lewis Hamilton. ‘Deze jongens zijn er al zo lang en hebben zoveel ervaring’, vertelt Bearman.

Fernando Alonso maakte in 2001 al zijn debuut in de Formule 1, en is daarmee de meest ervaren coureur op de huidige grid. Ook Lewis Hamilton rijdt alweer een tijdje in de koningsklasse. De Brit debuteerde in 2007 voor McLaren. Het is een groot contrast met de rookies van dit seizoen, waaronder Haas’ Oliver Bearman en Andrea Kimi Antonelli van Mercedes, die pas in hun eerste jaar zitten.

Sterker nog, een aantal van de rookies waren nog niet eens geboren toen Alonso zijn Formule 1-debuut maakte. “Het is echt gek, dat toen (Alonso, red.) in de Formule 1 startte, mijn ouders nog niet eens aan mij gedacht hadden”, vertelt Antonelli aan ESPN. “En die van hem ook niet!”, verwijst de jonge Italiaan naar zijn mede-rookie Oliver Bearman. Bearman werd in 2005 geboren, Kimi Antonelli in 2006.

‘Best cool’

De twee geboortejaren van de rookies zijn toevallig ook de twee jaren waarin Alonso zijn wereldtitels won. “Het is eng om te bedenken dat Alonso, ik denk voordat mijn ouders elkaar ontmoetten, al in de Formule 1 racete”, is Bearman het met Antonelli eens. “Maar om het circuit met hem te delen, en ook met Lewis, is eigenlijk ongelooflijk. Deze jongens zijn er al zo lang en hebben zoveel ervaring.”

Alonso en Hamilton zijn allebei helden van zowel Bearman als Antonelli. “Je groeit op met het kijken naar deze jongens op tv”, vervolgt de Haas-coureur. “Lewis won alles toen wij opgroeiden en nu racen we tegen hem, dat is best cool”.

