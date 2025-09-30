Voor debutanten in de Formule 1 is het al moeilijk genoeg om zich staande te houden in een sterk en ervaren veld. Maar volgens Andrea Kimi Antonelli en Franco Colapinto wordt die uitdaging nóg groter tijdens sprintrace-weekenden. Rookies hebben het extra lastig met weinig trainingstijd.

“Het hangt natuurlijk af van het circuit”, vertelt Antonelli in Bakoe. “Als het een nieuw circuit is, is het gewoon moeilijker voor rookies om op snelheid te komen. Dat hadden wij bijvoorbeeld in China, Miami en ook in België met de sprintrace.” Zeker tijdens sprintraces, waarbij er slechts één vrije training is, worden jonge coureurs extra op de proef gesteld. “Soms is het gewoon moeilijk. Maar als je vertrouwen hebt, kun je in zo’n sessie best snel je ritme vinden.”

Antonelli vertelt dat het lastig is om het op te nemen tegen ervaren coureurs tijdens sprintweekends. “Je begint wel op achterstand, omdat zij elk detail van het circuit kennen. Ze weten precies waar je tijd wint en waar je juist tijd verliest.” Toch ziet Antonelli ook kansen, zelfs met weinig voorbereiding: “Als je je snel aanpast en vol vertrouwen rijdt, kun je als rookie al met één training een goed resultaat neerzetten.”

Voorbereiding maakt het verschil

Ook Franco Colapinto weet hoe het is om tijdens sprintweekenden het circuit nog te moeten leren kennen. Toch vindt de rookie het tegenwoordig minder lastig. “We zijn gewend om met weinig ronden naar de kwalificatie te gaan, dus je moet meteen scherp zijn. Het is altijd moeilijk als je het circuit niet kent, maar dat hoort erbij.” Colapinto haalt zijn ervaringen uit 2023 aan: “Austin en Qatar waren sprintraces, en ik kende die circuits toen nog niet. Toch behaalde ik in Austin een prima resultaat in de Sprint-kwalificatie.” Volgens de Argentijn draait het vooral om goede voorbereiding. “Als je het goed aanpakt, kom je er wel. De simulator helpt daar echt bij. We rijden nu zo weinig in de trainingen, dat we eraan gewend zijn geraakt.”

