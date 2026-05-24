De lucht lijkt voorlopig weer geklaard bij Mercedes. De twee coureurs – George Russell en Andrea Kimi Antonelli – kwamen tijdens de sprintrace van Canada in een felle strijd om de zege terecht, waarbij de jonge Italiaan meermaals naast de baan terechtkwam. De spanningen tussen de twee teamgenoten waren ook na de sessie nog goed te voelen, maar inmiddels is de strijdbijl weer begraven: ‘We weten hoe we verder tegen elkaar gaan racen’, aldus Russell.

George Russell en Andrea Kimi Antonelli stonden tijdens de sprintrace in Canada in de startblokken voor een 1-2-tje voor hun team Mercedes. Een fel gevecht om de leiding brak echter uit tussen de twee coureurs, waarbij de jonge Italiaan zijn tweede plek verloor aan Lando Norris. Na de verkorte racesessie was Kimi Antonelli witheet en beschuldigde hij Russell ervan hem van de baan te hebben geduwd. De twee coureurs clashten zelfs in persconferentie na de sprint nog met elkaar.

Mercedes zette de twee coureurs daarom gauw bij elkaar om de spanningen weg te nemen. En dat heeft gewerkt, zo bevestigde Kimi Antonelli. “We hebben erover gepraat, alles is opgehelderd en nu is alles in orde,” zei de Italiaan tegen de media in Montreal. “We hebben het nog eens bekeken en met Toto gesproken, en nu is alles in orde.”

Russell sloot zich bij die gedachte aan. “Ja, zoals Kimi al zei, alles is in orde”, zei ook de Brit. “We hebben een goed gesprek gehad en we weten wat we moeten doen en hoe we tegen elkaar gaan racen. En er gaat niets veranderen, want we hebben altijd respect voor elkaar gehad. We laten niemand zomaar voorbij, of het nu een concurrent of een teamgenoot is.”

Russell snapt reactie Antonelli

De oudere Mercedes-coureur snapte ook wel waarom zijn jongere teamgenoot zo fel reageerde over de boordradio na het gevecht op de baan. “Als ik in zijn schoenen had gestaan en hij in de mijne, had ik waarschijnlijk hetzelfde gereageerd,” gaf Russell toe. “Want als iets op dat moment niet loont en je het gevoel hebt dat je oneerlijk bent behandeld, denk je dat de ander in de fout zit. En dat is gewoon menselijk. We zijn coureurs, we zijn vechters en we dragen ons hart op de tong.”

