Nico Rosberg is van mening dat zijn oud-teamgenoot Lewis Hamilton ‘qua talent de beste aller tijden’ is. Hij gunt hem het record van acht wereldtitels, maar merkt ook een verschil in werkwijze ten opzichte van de andere zevenvoudig wereldkampioen, Michael Schumacher.

Hamilton sleepte vorig jaar zijn zevende wereldtitel in de wacht en hij zou daar dit jaar zomaar zijn achtste aan toe kunnen voegen. De Brit staat met zes races te gaan slechts zes punten achter op Max Verstappen en dus is de spanning om te snijden. Eén coureur die zich teamgenoot mocht noemen van Hamilton en de andere zevenvoudig wereldkampioen, Michael Schumacher, is Nico Rosberg.

De Duitser werd in 2016 kampioen als teamgenoot van Hamilton en nam vervolgens op zijn hoogtepunt afscheid van de sport. Omdat hij met de twee heeft samengewerkt, kan hij ook meer inzicht geven in de verschillen tussen de twee, die al vaak vergeleken worden vanwege hun indrukwekkende prestaties.

“Wat talent betreft is Hamilton waarschijnlijk de beste aller tijden”, zegt Rosberg tegen Sky. “Hij bouwt daar ook op, zijn instinct is fenomenaal. Lewis verdient het record en als het hem lukt is dat alleen maar goed. Ik zie het steeds meer als: ‘Hij was echt heel snel en dus kan ik nog trotser zijn dat ik hem in 2016 in dezelfde auto versloeg.'”

Toch ziet Rosberg wel verschillen tussen de werkwijzen van Hamilton en Schumacher. “Een groot verschil is de toewijding. Lewis haat tests. Hij houdt daar niet van. Michael zou elke dag wel testen, ook al was hij zevenvoudig wereldkampioen. Maar dat is omdat hij ook weet dat je een beetje kan leren van die tests. Hij motiveert het hele team en weet ze achter zich te krijgen. Hij kent alle namen, nodigt ze bij hem thuis uit enzovoorts.”