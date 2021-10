Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat dit seizoen ‘al zoveel wendingen’ heeft gekend, dat zijn team ‘klaar staat om te reageren op alles wat op ons pad komt’. Dat zijn team voor het eerst in lange tijd weer eens twee races op rij wist te winnen stemt de Oostenrijker positief voor de resterende zes races.

“Het was bemoedigend om te zien dat we het positieve momentum konden voortzetten in Turkije”, blikt Wolff terug op de Turkse Grand Prix. “We hadden al een tijdje geen opeenvolgende zeges gehad, dus uiteraard zit de stemming er goed in bij de fabriek sinds we terugkeerden uit Istanbul. Die zege was ook de tweehonderdste zege voor Brixworth sinds zij hun winstreeks in 1997 begonnen. Dat is een opmerkelijke prestatie en het bewijs van de passie en het harde werk van iedereen bij HPP.”

Bottas reed een sterke race op het natte Istanbul Park, waar hij vanaf poleposition vertrok na de gridstraf voor Lewis Hamilton, die zijn vierde krachtbron van het seizoen kreeg. Bottas kon relatief gemakkelijk de zege pakken aangezien Max Verstappen in de race niet in de buurt kon komen van de Fin. “Het was een dominante vertoning van Valtteri in lastige omstandigheden, het was zijn eerste zege van het seizoen”, aldus Wolff. “Hij reed een foutloze race en had deze vanaf de start onder controle. Het is een geweldige boost voor hem en het team nu we het laatste deel van het seizoen naderen en het heeft ons geholpen om onze voorsprong bij de constructeurs te vergroten.”

Terwijl Bottas de race won, moest Lewis Hamilton vanaf de elfde startplaats genoegen nemen met de vijfde plaats. Hij moest daardoor de leiding in het kampioenschap weer aan titelrivaal Max Verstappen laten. “Hij verloor in totaal een puntje meer dan Max deed in Rusland met een soortgelijke motorwissel, daar kunnen we mee leven”, stelt Wolff. Hamilton liet zich tijdens de race nog kritisch uit op de boordradio na de late pitstop. De Brit hoopte de race uit te rijden zonder een pitstop te maken, maar het team bleef hem aansporen binnen te komen. Dat gebeurde laat in de race waardoor hij van de derde plaats terugviel tot de vijfde. “Je wil in de hitte van de strijd altijd nog een positie pakken om meer punten te scoren, dat is wie we zijn als racers en we zouden die competitieve intensiteit op geen enkele andere manier willen.”

Na een jaar afwezigheid keert de Formule 1 weer terug in de Verenigde Staten, waar de coureurs op het uitdagende en hobbelige Circuit of the Americas om de zege zullen strijden. Mercedes heeft een goede historie op dit circuit: zij wonnen vijf van de acht edities en dus kijken ze uit naar deze race. “Het seizoen heeft al zoveel wendingen gehad dat we klaar staan om te reageren op alles wat op ons pad komt in Texas”, zegt Wolff. “We zijn verheugd dat we voor het eerst sinds 2019 weer naar Austin gaan. Het is altijd al een populaire tussenstop geweest en we kunnen niet wachten om de gepassioneerde Amerikaanse fans te begroeten.”