Oud-Formule 1-coureur Jolyon Palmer denkt dat Lewis Hamilton ‘voor het eerst dit seizoen’ de favoriet is voor de titel. Volgens de Brit zou Hamilton de Grand Prix van Turkije ‘met gemak’ gewonnen hebben als hij vanaf poleposition was vertrokken. Toch sluit hij de kansen voor Max Verstappen niet helemaal uit.

Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië is het gat tussen titelrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen nooit groter geweest dan acht punten. Ook na de Turkse Grand Prix bedraagt het gat slechts zes punten in het voordeel van de Nederlander. Met nog zes races te gaan begint de spanning flink toe te nemen en zullen alle puntjes cruciaal zijn voor de wereldtitel. Oud-Formule 1-coureur Jolyon Palmer denkt dat Hamilton toch de overhand zal hebben nu Mercedes sterker oogt.

Foto: BSR Agency

“Voor het eerst dit seizoen begin ik te denken dat Lewis de favoriet is”, zegt Palmer in gesprek met TalkSport. “Ik denk eigenlijk dat Verstappen niet blij kan zijn met die race”, doelt hij op de Grand Prix van Turkije. “Ja, hij werd tweede en nam de leiding in het kampioenschap over, maar hij was niet opgewassen tegen Valtteri Bottas. Als Hamilton vanaf poleposition was vertrokken, waar hij zich ook kwalificeerde, dan had hij het makkelijk gewonnen.”

“Lewis nam een gridstraf voor een nieuwe motor en verloor wat punten, dat was wel een gegeven tenzij er iets merkwaardigs zou gebeuren, wat niet het geval was”, vervolgt Palmer. “Maar ik maak me zorgen om Red Bull, want ik kan me niet meer herinneren wanneer zij voor het laatst echt goede snelheid lieten zien”, aldus de Brit.

Toch sluit Palmer niet helemaal uit dat Verstappen nog kampioen kan worden. Volgens hem bieden drie van de laatste zes races nog hoop voor de Nederlander. “De circuits in de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië zouden beter moeten zijn voor Red Bull, maar eerlijk gezegd denk ik dat de laatste drie races in het Midden-Oosten beter zullen zijn voor Mercedes.” De Turkse Grand Prix was meer een gevalletje ‘tussenin’, legt Palmer uit. “Niemand wist echt wat er zou gebeuren en Mercedes was gewoon sterker. Het was een statement van Mercedes. Ook al staat Hamilton achter, hij is met gemak de sterkste Mercedes-coureur. Hij zal de druk opvoeren en de knop omdraaien in de races in het Midden-Oosten, dus Verstappen moet echt vliegen in de volgende races”, concludeert Palmer.