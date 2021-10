Als Lewis Hamilton in de Grand Prix van Turkije géén pitstop had gemaakt, dan zou hij volgens Mercedes niet zomaar vijfde, maar eerder zevende of achtste zijn geworden. Achteraf gezien weet het team dat ze de Brit eerder naar binnen hadden moeten halen: “Dan had hij misschien nog voor de derde plek kunnen gaan.”

Terwijl de meeste coureurs al een pitstop hadden gemaakt, bleef Hamilton een lange tijd doorrijden. Hij gaf op de boordradio aan dat de intermediates nog goed genoeg waren en even later maakte hij duidelijk dat het niet lang meer zou duren voordat de slicks een goede optie zouden zijn. In afwachting van dat cross-over point bleef hij rondenlang doorrijden op de tot slicks verworden intermediates, maar met nog zeven ronden te gaan kwam hij dan alsnog naar binnen voor nieuwe intermediates. Het leverde wat frustratie op de boordradio op, maar achteraf gezien mag Hamilton volgens Mercedes nog blij zijn dat hij de vijfde plaats pakte.

“Zoals altijd weet je pas aan het einde van de race welke ronde perfect was geweest voor een pitstop”, zegt chief technical officer James Allison. “Als we het over het algemeen bekijken, zou de beste tijd om te stoppen rond ronde 36 of 37 zijn geweest, dat was toen Valtteri (Bottas, red.) en Verstappen stopten. Als Lewis hetzelfde had gedaan en zijn banden goed had behandeld, dan had hij waarschijnlijk op een nette vierde plaats over de streep gekomen. Misschien had hij dan zelfs Pérez onder druk kunnen zeten voor de derde plek en hem kunnen inhalen.”

“Dat we Lewis uiteindelijk naar binnen haalden, was omdat we naar de rondetijden keken en op basis daarvan voorspellingen deden, en die zagen er niet goed uit”, verklaart Allison. “We hadden het dan over een zevende of achtste plek, met de manier waarop de banden steeds slechter werden.”

Hoewel ze bij Mercedes dus nog keken naar een mogelijk resultaat zonder een pitstop, betwijfelde Pirelli-baas Mario Isola of de Brit überhaupt de finish had gehaald. “Als ik zo kijk naar de banden na afloop van de race, dan zou ik zeggen van niet”, zei Isola tegen Sky Sports. “Hij zat in ieder geval echt op de limiet. De banden liepen op het einde van de race in principe op hun constructie. Het was een beetje gevaarlijk om de grenzen op te zoeken. Maar ik snap volledig dat ze onder raceomstandigheden hun resultaten moeten maximaliseren.”