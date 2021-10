Lewis Hamilton zegt zelf geen verklaring te hebben voor de plotselinge verbeteringen in snelheid bij Mercedes. Hij benadrukt dat het team niks aan de auto heeft veranderd en denkt dat het te maken kan hebben met de circuits: “Die lagen ons wat beter.”

Hamilton kreeg in Turkije een nieuwe verbrandingsmotor, wat zijn vierde van het seizoen was en dus een gridstraf van tien plaatsen opleverde. De Brit hoopte de schade beperkt te kunnen houden zoals Max Verstappen dat in Rusland deed, maar moest uiteindelijk na zijn vijfde plaats de leiding in het kampioenschap weer aan de Nederlander laten. Wat in die race wel opviel, was dat Hamilton een flink snelheidsverschil had ten opzichte van zijn concurrenten.

Red Bull-teambaas Christian Horner was na afloop van de race dan ook verrast. “Zij hebben qua topsnelheid een flinke stap voorwaarts gemaakt, eerder konden we ze met kleinere vleugels bijhouden”, zei Horner in gesprek met FORMULE 1 Magazine. “Maar nu komen we niet in de buurt. Zij zijn soms op meetpunten 15 tot 20 kilometer per uur sneller, dat is meer dan dat je wint met DRS. Lewis had vooral op rechte stukken een groot voordeel ondanks dat hij met een grotere achtervleugel reed. Wij zullen het maximale uit ons pakket moeten halen maar het is verrassend dat ze zo’n stap hebben gezet met hun krachtbron”, analyseerde Horner.

Voor Hamilton komt de plotselinge verbetering ook als een verrassing. “We hebben niks aan de auto veranderd, dus ik weet niet echt waarom dat het geval is”, zegt Hamilton tegen The Race. “Ik denk dat de twee circuits waar we onlangs op gereden hebben ons wat beter lagen. De auto voelde geweldig. Ook dit weekend voelde het goed.”

“Valtteri heeft het geweldig gedaan”, vervolgt Hamilton. “Het zou goed zijn voor het team als hij de komende races zo blijft presteren. Als de auto zich zo blijft gedragen als dit weekend, dan zou dat goed zijn voor ons”, besluit de zevenvoudig wereldkampioen.

Foto: BSR Agency