Nico Rosberg heeft zich uitgesproken over de situatie van Sergio Pérez bij Red Bull. De Duitser zegt dat die de Formule 1-fans ‘in de steek’ heeft gelaten. De Mexicaan is namelijk de enige die het Max Verstappen volgens Rosberg moeilijk had kunnen maken dit jaar. Hij maakt de vergelijking met zijn eigen verleden.

Pérez heeft sinds de vierde race dit jaar (Baku) niet meer gewonnen. Sindsdien kent hij een ronduit moeilijk seizoen. De druk op Pérez is daardoor hand over hand toegenomen. Zo wordt er gespeculeerd dat hij zijn stoeltje misschien verliest. Rosberg vertelt over de situatie van de Mexicaan. “Ik heb met hem te doen. Het is een vreselijke situatie voor hem. De druk van iedereen rust op zijn schouders. Ook de kritiek die hij krijgt via social media is enorm. “

De Duitser vervolgt: “Alle fans verwachten van hem dat hij het spannend maakt. Op een bepaalde manier heeft hij de fans teleurgesteld, omdat hij het te makkelijk heeft gemaakt voor Max Verstappen.”

Eigen ervaring

Rosberg weet hoe het is om met een absolute topcoureur in een team te zitten. “Zelf zat ik ook in die situatie met Lewis Hamilton. Iedereen verwachtte van mij dat ik het spannend hield. Ik moest ervoor zorgen dat het niet saai werd en dat Hamilton niet te dominant was. Ik kan de situatie van Pérez dus begrijpen, hij heeft nu echt een moeilijke tijd.”

En nu? Rosberg concludeert: “Hij moet zichzelf echt snel herpakken, want op de manier hoe die nu rijdt, dan zal Red Bull voor volgend jaar echt al dingen gaan overwegen.”

