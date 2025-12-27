Nico Rosberg doet een boekje open over zijn vriendschap met Lewis Hamilton. De twee coureurs waren in hun jeugd vrienden, totdat door de interne titelstrijd bij Mercedes de relatie verzuurde. Tegenwoordig kunnen Rosberg en Hamilton het weer beter met elkaar vinden, zo vertelt de Duitser: ‘Mijn kinderen krijgen elke kerst een enorme doos met cadeautjes van hem’.

Nico Rosberg en Lewis Hamilton vochten als Mercedes-teamgenoten vier seizoenen lang om de titel. Totdat de Duitse coureur in 2016 aan het langste eind trok, en meteen de Formule 1 verliet. De twee mannen waren voor deze rivaliteit, die ook wel bekendstond als de Silver War binnen Mercedes, goede vrienden, maar de interne titelstrijd dreef de twee coureurs uit elkaar. Negen jaar na zijn vertrek uit de koningsklasse, is de relatie met Hamilton weer wat beter, zo onthult Rosberg.

De dochters van Rosberg – Alaïa en Naila Rosberg – zijn echter wel fan van Hamilton. “Dat is zelfs meer dan een zwak punt. Dat is een groot probleem”, grapt de oud-coureur in de NDR Talkshow. Rosberg gaat echter al gauw op serieuzere toon verder. “Nee, dat is geweldig. Dat is leuk voor hem. We hadden een soort vijandschap. Nu krijgen beide kinderen elke kerst een enorme doos met cadeautjes van hem voor de deur. Dat is een leuke aanpak.” Toch kan Rosberg een volgende grap over zijn oude rivaliteit met de Britse wereldkampioen niet laten: “Lewis moet buiten blijven. Maar hij mag de cadeautjes wel achterlaten.”

Oorzaak

Volgens Rosberg gebeurde het al vrij snel nadat Hamilton bij Mercedes kwam, in 2013, dat de vriendschap met de Brit verzuurde. “Het gebeurde meteen toen we streden om het wereldkampioenschap, niet daarvoor”, aldus de voormalige Mercedes-kampioen aan Eurosport. “Maar dat is altijd zo. Als je in elke race strijdt om succes en om titels, werkt een vriendschap niet meer. Als je het wereldkampioenschap wilt winnen, kun je niet ‘liefde, vrede en harmonie’ spelen. Je moet grenzen en grijze gebieden opzoeken om te winnen, vooral wanneer twee coureurs op zo’n hoog niveau rijden. Dan wordt het vaak spannend”, concludeert Rosberg.

