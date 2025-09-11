Nico Rosberg heeft het wel met George Russell te doen. De Brit wacht nog altijd op een contractverlenging bij zijn huidige werkgever Mercedes. Volgens ervaringsdeskundige Rosberg is het ‘verschrikkelijk’ om met teambaas Toto Wolff te onderhandelen, maar geeft Russell de teambaas een koekje van eigen deeg. ‘Hij strijdt tegen Toto met zijn eigen wapens’, onthult de oud-Formule 1-coureur.

George Russell wacht nog altijd op een contractverlenging met huidige renstal Mercedes. Na de bevestiging van Max Verstappen voor de zomerstop dat hij bij Red Bull blijft, leek de weg vrij voor een nieuw contract van de Britse coureur bij de Zilverpijlen. Inmiddels is echter de GP Italië al verreden, en heeft Russell nog altijd officieel geen duidelijkheid over zijn toekomst in de Formule 1 na 2025.

Volgens teambaas Toto Wolff is de contractvernieuwing echter nog maar een formaliteit. “Het wordt denk ik geen grote aankondiging”, vertelde de Oostenrijker al eerder. “Ik licht jullie (de media, red.) alleen maar even in, wanneer er een handtekening op de overeenkomst staat”. Nico Rosberg – voormalig Mercedes-coureur en daarom ervaringsdeskundige op het gebied van onderhandelen met Wolff – heeft het met Russell te doen. “Het is verschrikkelijk om met Toto te onderhandelen”, vertelt de Duitser in de Sky F1 Show. “Hij verdwijnt gewoon zodra je probeert om over betere voorwaarden te onderhandelen. Ik heb daar zelf ook veel onder geleden.”

Onenigheid over voorwaarden

De wereldkampioen van 2016 ziet hoe Russell het echter anders aanpakt. “Hij strijdt tegen Toto met zijn eigen wapens”, vervolgt Rosberg. “George is naar verluidt niet tevreden met een paar voorwaarden in het contract. En deze voorwaarden zijn zo, omdat hij een Mercedes-junior is. Hij zal daarom zeker niet hetzelfde salaris als Lando Norris krijgen, verre van dat. En George vindt dat Lando gelijkwaardig aan hem is.”

