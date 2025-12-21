Nico Rosberg denkt niet dat kersverse wereldkampioen Lando Norris in zijn voetsporen treedt. De Duitse coureur won in 2016 na een jarenlange interne strijd met teamgenoot Lewis Hamilton zijn eerste wereldtitel, en zwaaide daarna meteen de Formule 1 vaarwel. Ook Norris won zijn eerste wereldkampioenschap na een titelgevecht met onder meer teamgenoot Oscar Piastri, maar volgens Rosberg denkt de Brit nog lang niet aan stoppen.

Jarenlang was Nico Rosberg als Mercedes-coureur verwikkeld in de zogenoemde Silver War met teamgenoot Lewis Hamilton. De twee mannen waren elkaars grootste rivalen, totdat de Duitser na het behalen van zijn eerste titel in 2016 meteen afscheid nam van de Formule 1. Fans van de koningsklasse die dit jaar de titelstrijd tussen de McLaren-coureurs hebben gevolgd, komt het scenario misschien bekend voor. Ook regerend wereldkampioen Lando Norris vocht een onderling gevecht uit met teamgenoot Oscar Piastri, voordat hij in Abu Dhabi met een voorsprong van twee WK-punten op Max Verstappen zijn eerste titel veiligstelde.

Volgens Rosberg houdt daar de vergelijking echter op. De tegenwoordige analist denkt namelijk niet dat Norris na zijn eerste wereldtitel al meteen zijn racehelm aan de wilgen hangt. “Ik weet zeker dat hij daar niet eens aan denkt”, vertelt Rosberg bij Sky F1. “Hij denkt nog steeds dat hij nog vele mooie jaren voor zich heeft. Hij is natuurlijk ook jonger dan ik destijds was.” Norris is momenteel 26 jaar oud, terwijl Rosberg zijn eerste titel op 31-jarige leeftijd binnensleepte.

Geen spijt

Rosberg heeft echter geen spijt van zijn plotselinge vertrek uit de Formule 1. “Iedereen doet het op zijn eigen manier”, legt de Duitser uit. “Voor mij voelde het gewoon alsof ik op het hoogtepunt was en ik wilde op het hoogtepunt ook stoppen. Het voelde gewoon als een mooi moment om dat te doen na een lange carrière. Voor mij persoonlijk was dat echt de juiste beslissing. Ik weet dat veel mensen teleurgesteld waren, omdat het op dat moment zo’n geweldige strijd was.”

