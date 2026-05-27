Ross Brawn keert terug in een prominente rol binnen de internationale motorsport. In navolging van Günther Steiner krijgt ook hij een functie in de MotoGP. Het Pramac Racing-team heeft aangekondigd dat de voormalig teambaas en Formule 1-topman toetreedt tot de raad van bestuur. Brawn gaat fungeren als strategisch adviseur van teameigenaar en -directeur Paolo Campinoti, waarbij hij zijn jarenlange ervaring uit de Formule 1 meebrengt naar de MotoGP.

De Brit beschikt over een indrukwekkende staat van dienst in de autosport. In een carrière van meer dan veertig jaar werkte Brawn mee aan liefst 22 wereldtitels, verdeeld over elf constructeurstitels en elf coureurstitels. Na zijn vertrek bij Mercedes in 2013 bleef hij actief binnen de Formule 1-organisatie, waar hij tussen 2017 en 2022 een managementfunctie vervulde. Pramac ziet zijn komst als een belangrijke stap in de verdere professionalisering van het team. “Zijn aanstelling weerspiegelt een gedeelde competitieve ambitie en een aanpak die aansluit bij de positie van Pramac Racing in de MotoGP”, luidt een officiële verklaring. “Dit versterkt de organisatiestructuur van het bedrijf, dat zich verder ontwikkelt in de topklasse van het motorracen.”

Ross Brawn kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging in de MotoGP-paddock. “Ik ben verheugd om toe te treden tot de raad van bestuur van Pramac Racing”, liet hij weten. “In de autosport draait het altijd om mensen, teamwork en voortdurende verbetering. Ik kijk ernaar uit om Paolo (Campinoti, red.) en het team te ondersteunen met mijn ervaring. Pramac heeft een indrukwekkende organisatie opgebouwd, met een geweldige spirit en ambitie, en ik ben enthousiast om daar in de toekomst deel van uit te maken.”

Buitengewone carrière

Campinoti reageerde op zijn beurt enthousiast op de komst van Brawn. “Ik ben erg trots om Ross te verwelkomen bij Pramac Racing”, zei hij. “Naast zijn buitengewone carrière en prestaties in de Formule 1 is Ross iemand met wie ik al jarenlang een hechte vriendschap deel. Ik ben ervan overtuigd dat zijn visie, kennis en winnaarsmentaliteit een waardevolle bijdrage zullen leveren aan de verdere groei en ontwikkeling van het team.”

Brawn geldt binnen de Formule 1 als een van de meest succesvolle en invloedrijke teambazen en technische kopstukken van zijn generatie. De Brit boekte grote successen bij Benetton en Ferrari, waar hij samenwerkte met Michael Schumacher. Later schreef hij opnieuw geschiedenis met zijn eigen Brawn GP-team dat in 2009 beide wereldtitels won met Jenson Button. Daarna stond hij aan de basis van het Mercedes-team dat uiteindelijk uitgroeide tot de dominante kracht van het hybride tijdperk.

