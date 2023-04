De Russische coureur Daniil Kvyat is door Lamborghini ingehuurd voor het komende Le Mans-project. Kvyat (28) zal dat doen onder een Italiaanse racelicentie en zodoende de sancties tegen Russische sporters ontlopen. De voormalige coureur van Scuderia Toro Rosso en Red Bull zal het Lamborghini-prototype met Ligier-chassis testen en ontwikkelen. In 2024 wil het merk de aanval openen op de Amerikaanse IMSA-serie, het FIA WEC-kampioenschaap en de 24 Uur van Le Mans.

“Ik ben opgegroeid in Italië, dus deze verbintenis maakt me bijzonder trots. Het is een enorme eer”, stelt Kvyat. Hij voegt zich als lid van Lamborghini’s LMDh-rijdersbezetting bij Andrea Caldarelli, Mirko Bortolotti en Romain Grosjean, net als Kvyat een voormalig F1-coureur. Overigens zal hij niet meteen aan de slag gaan bij Lamborghini. Dit seizoen is hij nog actief met het LMP2-team van Prema Racing.

