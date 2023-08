George Russell heeft zijn team opgeroepen de informatievoorziening eens goed onder de loep te nemen. Mercedes maakte tijdens de Grand Prix van Nederland een flinke fout met het weerbericht. Volgens Russell verpestte dat de hele race en mag het absoluut niet nog eens voorkomen.

De Grand Prix van Nederland was bepaald geen prettige ervaring voor Russell. De Brit had een sterke kwalificatie en mocht vanaf de derde plek beginnen. Maar na de pitstops van de eerste paar rondes bevond Russell zich helemaal in de achterhoede. Mercedes wachtte namelijk langer dan de andere teams met het maken van een pitstop. Teambaas Toto Wolff noemde het een ‘catastrofale fout’, en Russell is dat met hem eens.

“De race was al voorbij voordat hij goed en wel was begonnen”, vertelt de coureur achteraf. “Onze informatie over het weer zat er volledig naast. Het is erg jammer, want we hebben daardoor een podium misgelopen. Als team moeten we hier goed naar kijken. Deze informatie komt bij ons terecht, maar wij schatten het volledig verkeerd in met het weer. Dit heeft niets te maken met de techniek ofzo, dit was simpelweg een verkeerde interpretatie van het weerbericht en dat verpestte alles. We moeten vaststellen wat hier zo erg mis ging, wat voor informatie de rest had die wij niet hadden. Deze fout mogen we niet nog een keer maken.”

De boordradio van Russell tijdens de race maakte al duidelijk hoe de Mercedes-coureur over de situatie dacht. “Ik was topfavoriet voor een podium! Hoe hebben we dit zo erg verprutst?!” klonk het tijdens de race. De coureur voegt daar verder nog aan toe: “Het team vertelde dat de regen maar twee minuten zou duren. Twee minuten kon ik nog wel volhouden met de slicks. Maar het regende steeds harder en steeds harder, en dat ging wel tien minuten lang door. Ontzettend jammer dat het zo ging, maar ja, daar leer je uiteindelijk ook weer van.”

Russell moest uiteindelijk zijn auto parkeren in de laatste fase van de race. De Brit had een lichte botsing met zijn landgenoot Lando Norris. Russells Mercedes liep daarmee net wat te veel schade op om nog door te kunnen gaan. “Het was gewoon een race incident”, reflecteert Russell op het moment. “Niemand had daar schuld. Het was helaas het slotstuk van wat al een hele slechte dag was.”

De speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online, met gratis verzending in Nederland! In deze editie vind je naast een exclusief interview met Max Verstappen alle informatie over de race op Zandvoort, van mooie interviews tot achtergronden en nuttige gegevens. Zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!