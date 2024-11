George Russell is dik tevreden met het verloop van de chaotische kwalificatiesessie in São Paulo. De Mercedes-coureur pakte verrassend de tweede plek, achter polesitter Lando Norris. Russell vond het daarom ook niet erg om zo vroeg voor de sessie op te moeten staan.

Ook tijdens de uitgestelde kwalificatiesessie bleef de regen maar vallen, waardoor meerdere coureurs van de baan af gingen. Franco Colapinto, Carlos Sainz, de beide Aston Martins en Alexander Albon zorgden tijdens de sessie voor rode vlaggen en onderbrekingen. Max Verstappen lag voor het eerst in 2024 al vervroegd in de kwalificatie eruit, dankzij de crash van Stroll die Q2 vroegtijdig beëindigde.

Voor Russell maakte de chaos uiteindelijk niet uit, want de Mercedes-coureur pakte verrassend de tweede startplek. “Ik vind het altijd geweldig om naar São Paulo te komen, dus dit is geweldig”, vertelt Russell na de sessie. “Ik heb goede herinneringen van een paar jaar terug (toen Russell de race in 2022 won, red.). En ook na gisteren, dat was zo lastig, ben ik erg blij met de tweede plek.”

Kartdagen

Doordat de kwalificatie, vanwege aanhoudende regenval, niet op de zaterdagmiddag gehouden kon worden, vond de sessie vanochtend al vroeg plaats. Russell vond het vroege opstaan eigenlijk geen probleem. “Ik hield ervan, om eerlijk te zijn”, zegt de Mercedes-coureur. “Het deed me denken aan mijn kartdagen en aan ontbijten in je racepak. Misschien is dit format juist wel het beste, met de kwalificatie op de zondagochtend. Het was een geweldige sessie, maar laten we zien wat we in de race kunnen.”

Lees hier alles over de GP São Paulo in Brazilië

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!