George Russell en Esteban Ocon pleiten ervoor dat er nog eens goed gekeken wordt naar het aantal races op de kalender. Na allebei last te hebben gehad van ziekteverschijnselen maken de coureurs zich zorgen over de effecten op de gezondheid. Niet alleen de gezondheid van de coureurs, maar van alle mensen in de paddock.

De laatste weken van de kalender waren niet de makkelijkste voor het F1-circus. In een week tijd verplaatste iedereen zich van Las Vegas naar Abu Dhabi. Niet alleen zit er een tijdsverschil van twaalf uur tussen de beide locaties, ook is het weer erg verschillend. Abu Dhabi is rond deze tijd van het jaar zo’n tien tot vijftien graden warmer dan Las Vegas met een veel hogere luchtvochtigheid.

Het was dan ook geen verrassing dat verschillende coureurs het moeilijk hadden in de laatste race. George Russell en Esteban Ocon kampten allebei met ziekteverschijnselen. Bij Ocon zorgde dat er zelfs voor dat hij zijn media-verplichtingen op donderdag misliep.

“Ik weet niet of het door het tijdsverschil met Las Vegas kwam”, vertelt Ocon over zijn gesteldheid. “Maar we zagen vier dagen lang de zon niet. Het menselijk lichaam wordt zo wel tot het uiterste gedreven. Meestal wordt je pas ziek als je weer thuis komt. Het is nu een extra race ten opzichte van vorig jaar. Het lichaam is niet gemaakt voor 23 of 24 races. Laten we kijken of we daar volgend jaar aan kunnen ontsnappen.”

Russell

Russell – die naast coureur ook voorzitter is van de Grand Prix Drivers Association, de vakbond van de coureurs – denkt vooral aan de andere leden van het team. “Als coureurs hebben wij het nog het makkelijkst van iedereen in de paddock”, vertelt de Brit. “Wij hebben het best wel goed met de manier waarop we reizen. Maar dat geldt niet voor de andere mensen in de paddock. We hebben erg veel monteurs en andere mensen die ziek zijn en erg veel last hebben van het constante wisselen van de tijdzones. Je lichaam weet dan niet waar je zit, je eet op andere momenten, verblijft steeds in een ander hotel, een andere omgeving, een ander klimaat.”

“Je lichaam is gewoon in de war”, vervolgt Russell. “Volgens mij kijken ze nu ook al naar regels om het personeel te rouleren, zodat ze niet bij elke race aanwezig zijn. Ik denk dat dat wel goed is. Naar mijn idee is het niet houdbaar om vierduizend mensen 24 races per seizoen te laten doen. Al helemaal niet als je kijkt hoe onlogisch het allemaal is, geografisch gezien.”

