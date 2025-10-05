De start van de Grand Prix van Singapore bleek cruciaal. Daar waren zowel winnaar George Russell als nummer twee Max Verstappen het over eens tijdens de persconferentie na afloop van de race. Wie als eerste door bocht één ging, had de zege zo goed als binnen.

Russell, die vanaf pole vertrok en in de eerste bocht de leiding wist te behouden, was zich bewust van het belang van de start. “Ik denk dat het slim was van Red Bull om Max op de zachte band te zetten”, zei de Brit na afloop. “Als Max me had ingehaald in bocht één, had hij de race gewonnen. Zo simpel is het. Inhalen was zó lastig vandaag. Je zag het ook bij Norris: hij was duidelijk de snelste man op de baan, maar hij kwam niet langs Max. En als Lando er al niet voorbijkomt, dan hadden wij het ook niet voor elkaar gekregen.”

Ook Verstappen was het daarmee eens. Gevraagd of hij had kunnen winnen als hij de leiding had gepakt bij de start, reageerde hij zonder twijfel: “Ja, dat denk ik wel. Het is hier gewoon ontzettend moeilijk om in te halen. Maar ja, ik pakte de leiding niet bij de start, dus dan houdt het op.”

Gridpositie maakte verschil

Volgens Verstappen speelde ook zijn startpositie een belangrijke rol. “We wisten al dat de linkerkant van de grid minder grip had dan vorig jaar. Dat was wel jammer. Dus eigenlijk wist ik zaterdag al dat het lastig zou worden om die plek te behouden”, legde hij uit. “En met die regen vooraf kozen we voor de zachte band, in de hoop dat we de positie konden houden en misschien een aanval konden plaatsen. Maar toen dat niet lukte, werd het een race van banden sparen en managen.”

Hoewel Russell de race op dominante wijze won en Verstappen geen moment een aanval kon plaatsen, hield de Nederlander zijn hoofd koel. Hij wist de razendsnelle McLaren van Lando Norris achter zich te houden en sleepte een belangrijke tweede plaats uit het vuur. Daarmee blijft hij in het spoor van de McLarens in de titelstrijd, die allesbehalve beslist is.

