Geen reden tot juichen voor George Russel tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Waar de Mercedes-coureur in Melbourne nog als tweede mocht starten, daar kwam de Engelsman in Bakoe niet verder dan P11.

Russell was de dag al niet overtuigend gestart. In de vrije training op vrijdagochtend noteerde hij een Mercedes-onwaardige zeventiende tijd en in de kwalificatie ging het al niet veel beter. Weliswaar kwam hij probleemloos door Q1, maar daarin kon Russell geen vuist maken. Met nog een minuut op de klokken stond hij op de elfde plaats, met teamgenoot Lewis Hamilton een plekje hoger. Een fout in zijn allerlaatste snelle ronde leidde er toe dat Russell zijn tijd niet wist te verbeteren en hij de beslissende derde fase van de kwalificatie miste. Het verschil op de meet met de P10 van Hamilton bedroeg slechts vierduizendste van een seconde.

Toch lag de oorzaak van zijn voortijdige uitschakeling niet bij dat ene foutje in die allerlaatste ronde, zei Russell na afloop. “We zijn duidelijk niet snel genoeg dit weekend, anders had ik wel in Q3 gestaan. Ik gaf alles, de ronde was goed. Maar ik maakte een foutje in de laatste bocht en daardoor heb ik misschien net Q3 gemist, maar dan nog denk ik niet dat we hoger dan P8 zouden hebben gestaan.”

Hamilton teleurgesteld

Ook voor Hamilton was er geen reden tot juichen. Hij reed wel de top tien in en nestelde zich op P5 achter beide Red Bulls en Ferrari’s, maar had op meer gehoopt. “Dit is eigenlijk niet de positie waar we als team willen staan. Ik wist vooraf echt niet wat ik van dit weekend moest verwachten. Natuurlijk wist ik dat de Red Bulls bijzonder snel zouden zijn, maar dat we zo’n grote achterstand zouden hebben op de rechte stukken…”