Tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico zorgde George Russell voor een opvallend moment. De Brit moest de sessie aan zich voorbij laten gaan omdat Mercedes-junior Frederik Vesti zijn auto overnam. In plaats van de actie vanaf de pitmuur te volgen, besloot Russell het eens over een andere boeg te gooien: hij nam plaats op de tribune.

Russell, die normaal gesproken in de Mercedes W16 rijdt, moest de eerste vrije training aan zich voorbij laten gaan vanwege de zogeheten rookie rule. Volgens die regel moet elke vaste coureur tijdens het seizoen in twee vrije trainingen zijn auto afstaan aan een jonge rijder met beperkte Formule 1-ervaring. Dit keer was het de beurt aan Frederik Vesti om de plaats van Russell in te nemen.

LEES OOK: Pérez steunt oud-teamgenoot: ‘Verstappen verdient de titel het meest’

De Brit besloot van de gelegenheid gebruik te maken om de sport eens te beleven zoals de fans dat doen. Met een masker en zonnebril op liep hij het iconische Foro Sol-stadiongedeelte van het Autódromo Hermanos Rodríguez binnen, midden tussen de uitzinnige Mexicaanse supporters. “Ik heb al jaren geen Formule 1-auto’s meer vanaf de tribune gezien”, vertelde Russell later met een glimlach. “Dus ik dacht: laten we dat weer eens doen.” Toen hij zijn auto — met Vesti achter het stuur — voorbij zag komen, kon Russell zijn enthousiasme niet verbergen. “Dat is mijn auto! Hij rijdt in mijn auto!” riep de Brit lachend.

Bekijk de beelden hier:

Terug op de baan

Vanaf de tweede vrije training nam Russell weer plaats in de W16 om zijn programma af te werken. Het team uit Brackley is erop gebrand om een beter weekend neer te zetten dan in Austin, waar Mercedes zijn voorsprong op Ferrari en Red Bull zag slinken. Russells spontane tribune-uitje leverde niet alleen fraaie beelden op, maar liet ook zien dat zelfs een Formule 1-coureur soms gewoon even fan mag zijn.

Lees hier alles over de GP Mexico

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.