Het Formule 1-circus staat dit weekend in Mexico-Stad voor de gelijknamige Grand Prix. De Mexicaanse fans moeten het deze editie zonder hun thuisheld doen; Sergio Pérez ontbreekt dit jaar op de grid. Pas in 2026 maakt hij zijn rentree bij het nieuwe Cadillac-team. Toch volgt hij het huidige Formule 1-seizoen op de voet. Pérez gunt de eindzege aan oud-teamgenoot Max Verstappen: “Hij verdient de titel het meest.”

Max Verstappen maakte de afgelopen weken een flinke inhaalslag in het kampioenschap. In aanloop naar de Mexicaanse GP bedraagt het verschil met WK-leider Oscar Piastri slechts veertig punten. De regerend wereldkampioen heeft nog vijf Grands Prix – en twee sprintraces – om zijn titel te prolongeren.

‘Verstappen verdient de titel het meest’

Sergio Pérez wacht ondertussen op zijn kans om Verstappen weer te vergezellen op de grid. De 35-jarige coureur was vier jaar lang de teamgenoot van de Nederlander, maar werd in 2024 ontslagen door Red Bull na een teleurstellend seizoen. Volgend jaar keert hij echter terug bij het nieuwe Formule 1-team van Cadillac. Binnenkort gaat Checo zijn eerste testrondjes rijden namens de Amerikanen, al doet hij dat wel in een Ferrari-bolide.

Tijdens een benefietvoetbalwedstrijd in Mexico-Stad werd Pérez gevraagd naar zijn kijk op het huidige Formule 1-seizoen en de titelkansen van Max Verstappen. De zesvoudig racewinnaar sprak direct zijn steun uit voor zijn oud-teamgenoot. “Ik denk dat Max een goede kans maakt”, aldus Pérez. “Hij is zonder twijfel de coureur die de titel het meest verdient”, voegde hij eraan toe.

