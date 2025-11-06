George Russell is nog altijd niet klaar met de openingsronde van de Grand Prix van Mexico. De Mercedes-coureur herhaalde in Brazilië zijn kritiek op Max Verstappen die bij de start buiten de baan schoot. Volgens Russell had dat niet onbestraft mogen blijven.

“Ik was echt enorm verrast om te zien dat de coureurs ermee wegkwamen zonder straf,” zei Russell donderdag in São Paulo. “Als je naar Monza kijkt: als je daar de chicane mist, moet je langs de piepschuimblokken en verlies je tijd. In Mexico is dat niet zo. Persoonlijk vind ik die eerste bocht helemaal niks.”

Lees ook: Verstappen voelt geen druk: ‘Ik heb helemaal niks te verliezen’

De Brit vindt vooral dat het circuitontwerp een eerlijke strijd onmogelijk maakt. “Er is maar één ideale lijn, waardoor je in bocht één eigenlijk geen echt gevecht kunt aangaan of dat duel kunt doortrekken richting bocht vier,” legt Russell uit. “Op een circuit als Bahrein kan dat wel: daar kun je een tegenaanval plaatsen en samen vechten tot aan bocht vier, zonder dat track limits een probleem vormen. Bovendien heb je daar een haarspeldbocht, waardoor het vrijwel onmogelijk is om de bocht niet af te snijden.”

Russell vindt daarom dat de FIA en de organisatie in Mexico actie moeten ondernemen. “We hebben er kort over gesproken voor het weekend, maar ik vind dat die bocht volledig aangepast moet worden,” aldus de Mercedes-rijder.

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.