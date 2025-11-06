Druk, omdat Max Verstappen plotseling toch zicht heeft op een vijfde wereldtitel? Niets daarvan, zo zegt de Nederlander in de aanloop naar de Grand Prix van São Paulo. De druk ligt namelijk bij McLaren-rivalen Lando Norris en Oscar Piastri. “Zij hebben de snelste auto.”

Hij heeft 36 punten achterstand op WK-leider Norris, 35 op nummer 2 Piastri. “En een paar wedstrijden geleden was dat nog meer dan honderd punten”, rekent Verstappen voor in Brazilië. “Dus dat we (Red Bull en hij, red.) überhaupt weer meedoen om de titel is al indrukwekkend.” Druk voelt hij niet. “Want ik heb niks te verliezen: in het slechtste geval word ik derde, in het beste geval kampioen.”

De snelste auto is bovendien nog altijd in handen van McLaren, aldus Verstappen. Dat Norris en Piastri elkaar iin de titelstrijd zomaar eens in de weg kunnen zitten als teamgenoten, neemt de Nederlander voor kennisgeving aan. “Ik heb liever dat soort afleiding én de snelste auto, zoals zij.”

Om serieus in te lopen op het tweetal, en zo de druk op te voeren, heeft Verstappen een goed weekend nodig in Brazilië. Daar staat een Grand Prix en een sprintrace op de rol, er zijn dus 33 punten te vergaren. “Het gat is nog steeds groot. We moeten goed presteren en misschien daarna ook nog eens een weekend wat extra geluk hebben.”

Na het weekend in Brazilië staan er nog Grands Prix in Las Vegas, Qatar (plus sprintrace) en Abu Dhabi op de rol.

