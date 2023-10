George Russell erkent dat hij door omstandigheden flink wat punten is misgelopen dit jaar. De Mercedes-coureur is inmiddels teruggezakt naar de achtste plaats in het kampioenschap. Toch denkt hij dat het een eenmalige dip is, en dat hij in de toekomst een stuk beter zal rijden.

Vorig jaar had George Russell een sterk debuutseizoen bij Mercedes. Hoewel de auto niet zo competitief was als in eerdere jaren, behaalde Russell toch zijn eerste overwinning in de Grand Prix van Brazilië. Het was de enige overwinning van het team dat jaar. Al met al sloot Russell het jaar af met een ruime voorsprong op zijn teamgenoot Lewis Hamilton.

Dit jaar gaat echter een stuk minder voorspoedig voor Russell, tenminste als het op punten aankomt. De Brit heeft slechts één keer op het podium gestaan, terwijl Hamilton dat al vijf keer voor elkaar heeft gekregen. En terwijl Hamilton jaagt op Sergio Pérez voor de tweede plek in het kampioenschap, hoopt Russell dat hij plek zeven weer terug kan veroveren op Lando Norris. Uitvalbeurten in Australië, Canada en Singapore hielpen daar niet bij, evenals een te gewaagde actie in Zandvoort waardoor de Mercedes-coureur naast de baan belandde.

Russell erkent zelf deze situatie ook. “Wat betreft pure snelheid denk ik dat dit mijn beste seizoen ooit is”, reflecteert hij na de race op Suzuka. “Maar ik denk ook dat ik dit seizoen wel minstens 60 punten misgelopen ben om verschillende redenen. In Australië had ik de kans op een podium, ik had achttien punten kunnen hebben in Zandvoort, dat podium viel toen ook weg. [Singapore] was overduidelijk een fout van mijn kant, net als in Canada. Daar raakte ik ook weer tien punten kwijt. In Monaco verloor ik ook weer wat punten, en zo zijn er nog veel meer races waar we meer punten hadden kunnen hebben.”

“Als je het vergelijkt met vorig jaar, toen stond ik in de top vijf in negentien van de 22 races en bleven we die punten binnenharken”, vervolgt Russell. “Voor nu heb ik een duidelijk doel voor dit jaar: plek twee voor het team verzekeren bij de constructeurs. Ik denk dat het dit jaar meteen vanaf het begin duidelijk was dat we niet meededen voor de titel. Ik heb geen idee of dat misschien een impact heeft gehad op mijn mentaliteit ofzo. Maar ik kan je beloven: zodra we weer een gooi naar de titel kunnen doen, dan zal ik weer rijden op een manier die een kampioen waardig is.”

