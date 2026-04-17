Hoewel de GP Miami pas voor over twee weken op het programma staat, kijkt George Russell alvast vol vertrouwen uit naar de eerste Amerikaanse Grand Prix van het seizoen. De Mercedes-coureur kende een turbulente seizoenstart, waarin een zege in Australië werd opgevolgd door tegenslagen in China en Japan. Voor Russell was de voorjaarsstop dan ook een goede reset voorafgaand aan de hervatting van het seizoen: ‘Ik heb er vertrouwen in’.

George Russell is het 2026-seizoen goed begonnen. De Brit pakte tijdens de GP Australië de overwinning en voor de eerste keer in zijn carrière de leiding in het coureurskampioenschap. De Mercedes-coureur verloor deze leiding echter aan zijn jongere teamgenoot Andrea Kimi Antonelli na de GP Japan, mede door tegenslagen tijdens de raceweekenden in China en Japan. Zo kreeg Russell in Shanghai te maken met een gebroken voorvleugel tijdens de kwalificatie, terwijl hij op Suzuka pech had met de timing van de safety car.

In een interview met IWC Schaffhausen in Genève blikt Russell terug op zijn seizoenstart. “Voor ons als team is het een geweldige start van het jaar geweest”, vertelt de coureur. “Voor mij persoonlijk begon het echt heel goed. De race in Japan was wel een uitdaging, maar het seizoen duurt nog ontzettend lang. Jet belangrijkste is dat we een heel goed racepakket tot onze beschikking hebben.”

Russell klaar voor hervatting seizoen

Net als de rest van de F1-grid heeft ook Russell door het wegvallen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië een voorjaarsstop voordat hij afreist naar Miami. De Brit kijkt alvast uit naar de volgende raceronde in de Verenigde Staten. “Ik voel me goed, ik heb er vertrouwen in. Deze korte pauze was een goede reset en ik ben er helemaal klaar voor om er weer vol voor te gaan.”

Het is inmiddels alweer de vijfde editie van de race in de Amerikaanse staat Florida, waar Russell vorig seizoen nog het podium haalde. “Ik geniet echt van het circuit in Miami”, vervolgt de 28-jarige coureur. “Het is snel en vloeiend. En dan heb je dat heel krappe stuk tegen het einde van het circuit. Meestal zijn er veel goede inhaalmogelijkheden. Plus het is er warm. Er is in de afgelopen jaren vaak kans op slecht weer geweest, maar het lijkt ons altijd net te ontgaan. Dus dat is ook iets wat een rol kan spelen in Miami.”

