Ook George Russell zag hoe Max Verstappen aan één snelle ronde in Q3 van de kwalificatie genoeg had om er met de pole position vandoor te gaan in Austin. De Mercedes-coureur bestempelt zijn eigen sessie op de zaterdag als ‘frustrerend’, al houdt hij hoop op een goede afloop. Daarnaast heeft Russell ook een theorie voor de snelheid van Verstappen op het Circuit of the Americas: ‘Het is niet de eerste keer dat we Red Bull zo supersterk zien’.

Na een tweede plek in de sprintrace op de zaterdag in Austin, kwam George Russell tijdens de kwalificatie voor het hoofdnummer niet verder dan een vierde startplek. De Brit sluit aan achter Charles Leclerc op de startgrid, maar had op meer gehoopt. “Frustrerend”, antwoordt Russell dan ook wanneer hem wordt gevraagd om zijn emoties na de kwalificatie samen te vatten. “Toen ik over de eindstreep reed, was ik best wel tevreden met mijn ronde. Natuurlijk had er potentieel meer ingezeten, maar dat geldt voor iedereen op zulke circuits. Morgen is echter een nieuwe dag. Ik moet sowieso goed door de eerste bocht komen, want zoals we vandaag (in de sprintrace, red.) zagen, is alles mogelijk.”

De Mercedes-coureur verwijst hiermee naar de botsing tussen Oscar Piastri en Lando Norris in de openingsbocht van de sprintrace, waardoor beide McLaren-coureurs uit de verkorte race lagen. Max Verstappen won de sprint, ondanks dat hij ontevreden was met de balans van de RB21. Russell denkt echter wel te weten waarom de wereldkampioen toch won, en vervolgens pole pakte.

“Max was duidelijk supersnel”, ziet Russell. “Het is niet de eerste keer dat we Red Bull supersterk zien in de kwalificatie op snelle circuits. Ze stonden op pole in Silverstone, op pole in Suzuka en op pole hier. Ze lijken echt goede downforce te hebben als de auto laag bij de grond ligt, wat je hebt in de hoge snelheidsbochten. Voor ons (Mercedes, red.) is het tegenovergestelde het geval, wij zijn erg slecht in deze omstandigheden.”

