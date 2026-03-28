George Russell moest zich zaterdag tevredenstellen met de tweede startplek voor de GP van Japan. De Mercedes-coureur leek het hele weekend over veel snelheid te beschikken op Suzuka, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in teamgenoot Kimi Antonelli en genoegen nemen met de tweede tijd. Gedurende de kwalificatie klaagde hij opvallend vaak over de bestuurbaarheid van zijn W17.

De Brit kende een moeizame start van de zaterdagsessie en gaf na afloop openlijk toe dat het niet vanzelf ging. “Een heel vreemde sessie voor ons”, begon Russell. “We waren allebei het hele weekend erg snel. We hebben na de derde vrije training wat aanpassingen gedaan, maar aan het begin van de kwalificatie waren we nergens te bekennen.” De kampioenschapsleider wees het team herhaaldelijk op het gebrek aan grip aan de achterkant; op beelden is te zien hoe de W17 kampte met overstuur.

‘Geluk dat ik op P2 sta’

In de openingsfase van de kwalificatie keek Russell al tegen een aanzienlijke achterstand aan, die hij later nog wist te verkleinen. Toch bleef poleposition buiten bereik en zal de Brit de data moeten induiken om te achterhalen waar het precies misging. “Ik moet het dus nog beter begrijpen; ik heb eigenlijk best geluk gehad dat ik op P2 sta”, voegde hij eraan toe. Ondanks de teleurstelling blijft Russell strijdvaardig met het oog op de race. “De afgelopen twee weekenden ging het in de kwalificatie steeds mis, maar de race is morgen en er valt nog veel te winnen.”

LEES OOK: Verstappen luidt noodklok Red Bull: ‘Grotere problemen dan vorig jaar’

Russell gaat nog steeds aan kop in het klassement, al volgt teamgenoot Antonelli hem op de voet. Als de jonge Italiaan er op Suzuka opnieuw in slaagt boven de meer ervaren Russell te eindigen, verliest hij de leiding. Het verschil tussen beiden in de kwalificatie was al nijpend; Antonelli veroverde pole met een voorsprong van liefst drie tienden.

Lees hier alles over de GP Japan

