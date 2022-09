George Russell heeft tijdens de Dutch Grand Prix zijn beste resultaat van het Formule 1-seizoen behaald. De coureur van Mercedes eindigde op Circuit Zandvoort achter Max Verstappen op de tweede plaats.

Russell was de race vanaf de zesde plaats gestart, maar wist zijn karretje goed aan te haken en tegen het einde optimaal te profiteren van eerst een virtual safetycar en niet veel later een echte safetycar. De Engelsman lag voor die laatste safetycar derde, achter Verstappen en teamgenoot Lewis Hamilton. Waar de Nederlander direct naar binnen dook voor verse (zachte) banden, bleven Hamilton en Russell in eerste instantie nog buiten. Het schonk Mercedes op dat moment de eerste en tweede plaats in de race, maar Russell besloot een ronde later alsnog zijn gebruikte harde banden in te ruilen voor een setje nieuwe zachte banden.

Die beslissing schonk Russell verderop in de race het beslissende voordeel op Hamilton. Die was in op zijn gebruikte medium banden buiten gebleven en fungeerde direct bij de herstart als schietschijf voor Verstappen die meteen de leiding herpakte. Niet veel later kon ook Russell zijn teamgenoot voorbij. Even leek het er op dat Russell ook nog een gooi kon doen naar de overwinning, maar het gat naar Verstappen was te groot en dus moest hij uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats. “Dit sterkt ons in ons geloof en geeft ons heel veel vertrouwen”, aldus Russell na afloop van de race voor de camera van Sky Sports F1. “Het is sowieso goed om te zien dat er drie verschillende teams op het podium staan en wij als Mercedes de snelste teams naderen. Laten we zien of we ze dit seizoen nog wat kunnen opjagen.”

(Getty Images)

Beste resultaat in Formule 1

Met zijn tweede plaats evenaart Russell zijn beste klassering in de Formule 1. Vorig seizoen werd hij ook al tweede in de Grand Prix van België. Die race duurde vanwege de hevige regen echter slechts twee ronden achter de safetycar. In het klassement van dit jaar steeg Russell een plekje, ten koste van Carlos Sainz. De Engelsman staat nu vierde, achter Verstappen, Leclerc en Pérez.