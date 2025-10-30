George Russell sluit een toekomstige samenwerking met Max Verstappen bij Mercedes niet uit, ondanks hun rivaliteit op de baan. De Brit benadrukt dat een sterke persoonlijke band tussen teamgenoten niet noodzakelijk is om succesvol te zijn en zou het ‘geweldig’ vinden om het tegen de Nederlander op te nemen in hetzelfde team.

“Je hoeft geen beste vrienden te zijn als teamgenoten”, zei Russell tegen The Telegraph. “Senna en Prost waren ook geen goede vrienden, en ze eindigden toch één-twee in het kampioenschap. Hamilton en Rosberg hetzelfde. Natuurlijk is Hamilton en Alonso een opmerkelijke uitzondering, maar Lewis had dat jaar gewoon moeten winnen.” De Mercedes-coureur voegde toe: “Max is een ongelooflijke coureur, dat valt niet te ontkennen. Juist daarom zou ik het geweldig vinden om het tegen hem op te nemen. Wij geloven allemaal dat we de besten zijn. Maar we lopen hier een beetje op de zaken vooruit”, zei de Brit.

Russell denkt echter dat Verstappen in een samenwerking met hem in een situatie zou belanden waarin hij alleen maar kan verliezen. “Hetzelfde als toen ik teamgenoot was van Lewis (Hamilton, red.). Als hij mij versloeg, werd dat verwacht, maar als hij van mij verloor, werd dat gezien als een grote nederlaag. Hetzelfde geldt nu voor Kimi (Antonelli, red.) en mij.” Volgens Russell zou het voor Verstappen dus normaal worden geacht als hij de Brit verslaat, maar als Russell de Nederlander zou verslaan, zou dat slecht uitpakken voor Verstappen.

Toekomst Verstappen nog onzeker

Toto Wolff toont al langere tijd interesse in Max Verstappen, en de Nederlander wordt regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Zijn huidige contract bij Red Bull loopt tot 2028. Voorlopig wacht Verstappen echter de invoering van de nieuwe, ingrijpende technische reglementen af om te beoordelen welk team tegen die tijd de beste uitgangspositie heeft. Daarnaast zou hij kunnen besluiten te stoppen als de nieuwe wagens hem niet bevallen.

