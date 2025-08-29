George Russell blikt terug op het moment waarop hij de geruchten over een eventuele Mercedes-overstap van Max Verstappen aanwakkerde. De Brit had geen idee dat de gesprekken tussen zijn renstal en de viervoudig wereldkampioen nog niet wereldkundig waren gemaakt. ‘Ik wist niet dat het geheim was’, vertelt Russell eerlijk.

Het was een geliefd onderwerp van speculatie voorafgaand aan de zomerstop: een eventuele overstap van Max Verstappen naar Mercedes. Inmiddels heeft de viervoudig wereldkampioen bevestigd gewoon bij Red Bull te blijven. De geruchten werden aangewakkerd door de onthulling van George Russell dat zijn renstal met de Nederlander in gesprek was.

“Ik wist niet dat het geheim was”, vertelt de Mercedes-coureur eerlijk in Zandvoort. “Misschien was het meer een soort open geheim. Ik realiseerde me echter niet dat het niet publiekelijk bekend was.”

‘Goed presteren is het belangrijkst’

Met de aankondiging van Verstappen dat hij niet overstapt naar de Zilverpijlen, kan Russell zelf weer opgelucht ademhalen. Al zit de Brit nog altijd zonder contract voor 2026. Volgens meerdere bronnen zou Russell graag een contractverlenging van twee jaar ondertekenen, terwijl teambaas Toto Wolff liever de coureur voor een jaar aanhoudt. Russell ontkent echter dat er onenigheid is tussen de Oostenrijker en hemzelf. “Zowel een kort- als langdurig contract heeft zijn voordelen. Dit seizoen heeft wel laten zien dat goed presteren alles is. Wat er uiteindelijk in je contract staat, is slechts een getal.”

