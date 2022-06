Of hij zich het begin van zijn Mercedes-loopbaan anders had voorgesteld? Zover wil George Russell zeker niet gaan, maar de Brit erkent wel dat hij er voor dit seizoen eigenlijk vanuit ging dat hij na zeven races voor het team al wel een keertje op de hoogste trede van het podium had gestaan.

Niet dat het podium helemaal buiten bereik is gebleven voor Russell, overigens, want de Brit finishte in Australië en Spanje als derde. Tot meer zijn hij, Mercedes én teamgenoot Lewis Hamilton (die dit jaar pas één keer op het podium stond) nog niet in staat geweest. Dit vanwege de problemen met de Mercedes W13, die snelheid mist en zeker in de eerste handvol races veel last had van porpoising (stuiteren).

Geen zeges

“Als je me voor dit seizoen had verteld dat ik na zeven races nog geen wedstrijd zou hebben gewonnen, zou ik daar zeker teleurgesteld over zijn geweest”, geeft Russell tegenover onder meer Motorsport Week te verstaan dat zijn verwachtingen vooraf toch wel wat hoger gespannen waren. Maar, erkent hij gelijk: “Gezien het tempo van de auto en waar we staan als team, ben ik redelijk tevreden met de resultaten.”

“Ik denk dat we er het maximale uit hebben gehaald”, durft hij dat zelfs wel aan. “Ik kan althans weinig races noemen waarin we het beter hadden kunnen doen.” Russell blijft echter wel ambitieus, wil eigenlijk met generatiegenoten Max Verstappen en Charles Leclerc om zeges en de titel vechten, maar weet dat dit er op het moment nog niet in zit.

“Als team moeten we gewoon blijven pushen, terwijl ikzelf dat ook moet blijven doen”, benadrukt hij. Na zeven Grands Prix staat Russell trouwens op een zeker niet onverdienstelijke vierde plek in het WK, achter Verstappen, Leclerc en Verstappens Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez, maar voor Ferrari’s Carlos Sainz. Russell heeft 84 punten, Hamilton heeft er vijftig en staat daarmee op plaats zes.

