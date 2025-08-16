George Russell heeft het opgenomen voor zijn Mercedes-teamgenoot. De 18-jarige rookie Kimi Antonelli heeft op Europese bodem slechts één punt gescoord, maar de Brit benadrukt dat men zich te veel blindstaart op de resultaten.

Kimi Antonelli heeft in zijn rookieseizoen al bijzondere dingen laten zien. Met de sprintpole in Miami werd de 18-jarige Italiaan de jongste coureur ooit die dat voor elkaar kreeg, in Canada stond hij voor het eerst op het podium.

Toch kent het seizoen van de Mercedes-coureur ook flinke tegenslagen, vooral sinds het Formule 1-circus is neergestreken op het Europese continent. Met uitvalbeurten in Imola, Spanje, Oostenrijk en Groot-Brittannië, een achttiende plaats in Monaco en een zestiende plek in België, lijkt Antonelli momenteel in een vormdip te zitten. Hij scoorde dit seizoen in zes van de veertien races punten, terwijl teamgenoot George Russell slechts één keer buiten de top tien eindigde. In Hongarije pakte Antonelli weliswaar één punt, maar dat betekende ook pas zijn eerste score op Europese bodem.

Vooruitgang

Juist in deze lastige fase springt Russell voor hem in de bres. In gesprek met Motorsport.com benadrukt hij dat men zich te veel blindstaart op de resultaten en daardoor over het hoofd ziet dat de rookie wél vooruitgang boekt. “Het feit is dat zijn tempo voor mij niet anders is”, aldus de Brit. “Ik denk dat dat is wat mensen niet zien. In Canada stond ik op pole en kwalificeerde hij zich als vierde, maar hij zat zes tienden achter mij. In België lag hij eruit in Q1 en ik haalde Q3, maar hij zat er maar drie tienden naast.”

LEES OOK: Mercedes wil Antonelli uit het slop trekken: ‘Hebben hem niet voor niets aangenomen’

“Mensen kijken naar het onderliggende resultaat, maar de waarheid is dat hij nog steeds vooruitgang boekt, ook al zijn we als team achteruit gegaan”, vervolgt Russell. “Maar ineens zit je nu in het gevecht waar een tiende zes of zeven startplaatsen kan zijn, terwijl voorheen, voor de posities waar we voor vochten, een tiende plus of min één positie was.

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.