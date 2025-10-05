George Russell won zondag de GP van Singapore. Terwijl titelkandidaten Max Verstappen en Lando Norris achter hem vochten om de resterende podiumplaatsen, reed de Brit soeverein naar de overwinning. Het is de tweede zege voor de Mercedes-coureur in dit seizoen en de vijfde in zijn Formule 1-carrière. Achteraf gaf een afgematte Russell toe dat het tempo hem enigszins verbaasde.

Onder de kunstlichten van het Marina Bay Street Circuit reed George Russell onbedreigd naar zijn tweede overwinning van het jaar. Op zaterdag claimde hij al de eerste startplek met een indrukwekkend polerondje. Ondanks de dreiging van Max Verstappen op de tweede plaats, kwam hij zondag als eerste over de streep. “Het voelt geweldig”, reageerde een uitgeputte Russell achteraf. “Ik ben het team heel dankbaar, die hebben echt geweldig werk geleverd.”

‘Norris zag er heel snel uit’

“Vrijdag was om verschillende redenen een hele uitdagende dag, ik voelde me niet lekker in de auto”, vervolgde Russell. “Maar toen we eenmaal in Q3 zaten, voelde ik me geweldig. Dat is natuurlijk wanneer het echt telt. Ik geef toe, ik was wel een beetje zenuwachtig toen ik zag dat Max (Verstappen, red.) op de zachte band startte. Gelukkig reden we een uitstekende eerste stint en hebben we het gat vanaf daar alleen maar vergroot.”

LEES OOK: Indrukwekkende zege Russell, Verstappen houdt Norris en Piastri achter zich

“Ik zei het gisteren al, als ik aan het begin van het jaar een lijst had moeten maken met waar Mercedes kan winnen, had Singapore waarschijnlijk onderaan gestaan”, besloot Russell. “Dus we zullen nog wel moeten checken waar deze snelheid opeens vandaan kwam. Tegelijkertijd moet ik ook realistisch zijn voor de komende Grands Prix. Lando (Norris, red.) zag er heel snel uit.”

Lees hier alles over de GP Singapore

Lees het volledige verhaal over Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.