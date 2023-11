George Russell beleeft een relatief teleurstellend seizoen, waarin hij vaak niet in staat is om zijn teamgenoot Lewis Hamilton bij te houden. Terwijl Hamilton in de afgelopen twee raceweekenden als tweede eindigde (uiteindelijk werd hij gediskwalificeerd in de Verenigde Staten), wist Russell slechts twee keer een zesde plaats te behalen op de baan. Toch heeft Russell een verklaring voor het prestatieverschil.

Hamilton klom knap op vanaf de zesde startpositie naar de tweede plek tijdens de race in Mexico. In tegenstelling tot zijn oudere teamgenoot echter, moest Russell in de laatste ronde hard vechten om slechts een zesde plaats te behouden, omdat Daniel Ricciardo hem nog op de hielen zat.

Russell zegt dat hij zich niet te druk maakt over de betere prestaties van zijn teamgenoot. “Uiteindelijk had ik echt geluk met een zesde plek. Ik maak me niet te veel zorgen over de redenen (voor de achterstand op Hamilton), omdat de snelheid er gewoon is”, zo zegt Russell.

Problemen

George Russell wijt zijn achterstand aan problemen met de auto. Hij legt uit: “Het is nu twee weekenden op rij misgelopen door verschillende redenen. Vorige week in de Verenigde Staten had het te maken met brandstof besparen, wat problemen met de banden veroorzaakte. Dit weekend in Mexico had ik problemen met de remmen. We hebben meer duidelijkheid nodig.”

Komend weekend staat er opnieuw een race gepland, ditmaal in Brazilië, waar de jonge Brit vorig jaar zijn eerste overwinning behaalde. Hij hoopt wederom op een positief weekend in São Paulo. “Ik hoop vooral dat de bandenslijtage in Brazilië minder problematisch zal zijn. Dat weekend zou beter voor ons moeten verlopen. We denken voor het podium te kunnen vechten, misschien wel meer”, blikt Russell vooruit.

