Met dit jaar nog drie races te gaan is George Russell de tweede plek in de constructeurs nog niet uit het oog verloren. Red Bull is zeker in de tweede seizoenshelft te machtig gebleken, maar nadat Mercedes in Amerika opnieuw veertien punten inliep op de Scuderia blijft Russell hopen op de tweede plaats.

In gesprek met het Amerikaanse GQ blikt Russell uitgebreid terug op zijn eerste seizoen bij de zilverpijlen. “Iedereen verwacht dat je gaat winnen omdat je in een Mercedes rijdt, die mensen zullen teleurgesteld zijn. Maar ik bekijk het liever vanuit de positieve kant. We hebben het maximale eruit gehaald en ik geloof dat ik hier in de komende vijf jaar de kans ga krijgen om voor kampioenschappen te vechten”, zegt Russell.

Foto: Motorsport Images

Een bittere pil voor Ferrari

De Brit is enorm gemotiveerd om dit jaar Ferrari nog in te halen en de tweede plek bij de constructeurs veilig te stellen. Het gat is nog erg groot, 53 punten, maar in Amerika liepen de zilverpijlen – mede door het opnieuw uitvallen van Carlos Sainz – veertien punten in. Met nog drie races te gaan wordt het een lastige opgave, maar zeker geen onmogelijke. “Het zou voor ons een gigantische boost zijn met het oog op 2023. Ferrari had in het begin van het seizoen de snelste auto van het veld, als we ze nog inhalen zou het een bittere pil voor ze zijn”, voegt Russell toe.

Het feit dat Sebastian Vettel en waarschijnlijk Daniel Ricciardo de sport zullen verlaten is iets wat Russell raakte: “Vettel is één van de grootste namen uit de geschiedenis van de sport, daarnaast verlaat Ricciardo ons waarschijnlijk. Het zijn dingen waar we wel even bij stil moeten staan, maar zo gaat het bij iedere sport. Mensen komen en mensen gaan, maar de sport gaat door”, sluit Russell af.