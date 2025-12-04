George Russell vindt dat McLaren dit weekend in Abu Dhabi geen teamorders moet inzetten om Lando Norris te helpen aan zijn eerste wereldtitel. Volgens de Mercedes-coureur zou het oneerlijk zijn tegenover zowel Norris als Oscar Piastri om zo laat in het seizoen alsnog in te grijpen. ‘Ik zou zo geen kampioenschap willen winnen’, aldus Russell.

Lando Norris gaat het beslissende weekend in Abu Dhabi in als leider in het kampioenschap, met 12 punten voorsprong op Max Verstappen. Teamgenoot Oscar Piastri volgt op vier punten van Verstappen, waardoor beide McLaren-coureurs nog kans maken op de titel. Toch klinkt steeds vaker de suggestie dat McLaren Piastri zou kunnen instrueren om Norris voorbij te laten. George Russell vindt dat zo’n ingreep zou afwijken van de principes waar McLaren het hele seizoen aan vasthield. “Ik denk dat het oneerlijk is tegenover beide coureurs”, zegt hij tegen de media in Abu Dhabi. “Als Max wint, verdient hij het. En als Oscar Lando moet laten passeren… ik zou geen kampioenschap willen winnen omdat mijn teamgenoot aan de kant gaat, zeker niet als hij dit seizoen mijn directe rivaal is.”

LEES OOK: Hamilton wijst media terecht: ‘Kritiek heeft enorme impact op het team’

Volgens Russell is het alleen logisch om in te grijpen wanneer er gedurende het seizoen al een duidelijke hiërarchie binnen het team is afgesproken. “Wanneer iemand het hele jaar al duidelijk de nummer twee is, prima. Maar op dit moment in het kampioenschap, met twee coureurs die allebei nog een kans hebben op de titel, moet je het lot gewoon accepteren.” Toen Russell werd gevraagd wat hij zelf zou doen in Piastri’s positie, reageerde de Brit met een knipoog: “Het is altijd makkelijker om de radio eruit te trekken!”

Geen plek voor teamorders

Russell begrijpt echter dat McLaren vanuit teamperspectief misschien anders denkt. “Vanuit het team gezien moet je zo’n beslissing bijna nemen. Maar als coureur… over twee jaar herinnert niemand zich hoe Lando zijn titel heeft gewonnen. Niemand zal zich daar echt druk om maken. Voor mij, als racer, hoort dit op dit moment van het seizoen gewoon niet in een ochtendmeeting besproken te worden.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.