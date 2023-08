George Russell heeft de Formule 1 en bandenleverancier Pirelli opgeroepen om een oplossing te vinden voor de huidige regenband. De Mercedes-coureur vertelt aan verscheidene media dat de wets op dit moment volledig nutteloos zijn.

Het raceweekend in België werd geplaagd door iets wat we in de lage landen maar al te goed kennen: regen. De vrije training viel vrij letterlijk in het water, de kwalificatie werd uitgesteld vanwege de regen, de sprintkwalificatie werd grotendeels op intermediates gereden, en de sprintrace zelf begon een half uur later dan gepland achter de safety car totdat de baan droog genoeg was. Alleen de Grand Prix zelf werd gespaard, los van een paar druppels regen richting het einde.

In theorie heeft de Formule 1 gewoon een band voor deze momenten van zware regenval. De regenband is er specifiek op ontworpen om met grote hoeveelheden water om te kunnen gaan. Maar al een paar jaar lang blijkt nu dat die band gewoon niet doet wat hij moet doen. Coureurs kiezen er liever meteen voor om naar de intermediate te gaan en de FIA stelt liever de race uit dan de coureurs op de wets naar buiten te laten gaan.

“De wets zijn vrijwel nutteloos”, klaagt Russell. “Het is best wel erg. Die band is zo’n zes of zeven seconden langzamer per ronde dan de intermediates. De enige reden waarom we deze band gebruiken is omdat we anders aan het aquaplanen zijn op de intermediates, dus deze band moet wel echt beter zijn. Ik heb ooit oude beelden gezien, van Fuji in 2007. Er was toen zoveel water maar toch konden ze gewoon voluit gaan. Ik deed zelf testdagen op Spa-Francorchamps in de Formule 3 en Formule Renault met banden van Michelin en Hankook, toen was aquaplanen ook niet echt een probleem. Het is niet echt zwart-wit, maar hier moet wel echt verbetering in komen.”

Pirelli

Verrassend genoeg is bandenleverancier Pirelli het met Russell eens. Tegen Motorsport.com zegt Pirelli-voorzitter Mario Isola: “De wets die we nu gebruiken waren veel beter tijdens de ontwikkeling dan de oude wets, maar liefst vijf seconden per ronde sneller. Het is misschien nog steeds niet genoeg, maar het is wel een stap vooruit. Maar misschien dat het nog steeds niet voldoende is om het gat naar de intermediates te overbruggen. Zolang we deze band alleen maar achter de safety car kunnen gebruiken, ben ik het wel eens met de coureurs dat hij op dit moment nutteloos is.”

Een idee dat al langer speelt bij Pirelli, is het introduceren van een nieuwe compound. Dit zou dan een ‘super intermediate’ of ‘intermediate plus’ moeten heten. Het doel daarvan is om ergens tussen de huidige intermediate en wet te zitten, zodat er een minder groot gat tussen de beide compounds zit.

