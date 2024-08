Op de nieuwe videobeelden van Logan Sargeants zware crash in de derde vrije training is het goed te zien: de Mercedes van George Russell staat bijna stil wanneer hij op de plek des onheils is. De Britse coureur heeft bevestigd dat hij op het punt stond uit de auto te stappen om zijn collega in de brandende bolide te helpen.

De brand woedde hevig, maar Logan Sargeant leek de ernst er aanvankelijk niet van in te zien. Pas nadat hij vanaf de pitmuur het dringende advies kreeg zo snel mogelijk uit de Williams te stappen en dat ook direct opvolgde, was de kust voor hem echt veilig. Omdat er vrij lang geen beweging uit de cockpit kwam dacht Russell dat Sargeant mogelijk buiten bewustzijn was. De voorzitter van de Grand Prix Drivers Association wilde zijn auto daarom snel langs de kant parkeren en zijn collega helpen. Uiteindelijk bleek dat niet nodig.

Het incident met Sargeant deed in de verte een beetje denken aan dat van 1973, toen Roger Williamson bij de Nederlandse GP in Zandvoort verongelukte. Zijn auto vloog destijds in de brand, collega David Purley probeerde hem tevergeefs uit de brandende bolide te redden.