George Russell mocht heel even dromen van de polepositie in Saoedi-Arabië, maar zag vervolgens zowel Max Verstappen als Oscar Piastri onder zijn snelle tijd duiken. Volgens de Mercedes-coureur kwam de onverwachte polepositie van de Nederlander deels door de meesterlijke strategie van Red Bull. ‘Het was er eentje die wij zelf niet hadden bedacht’, geeft Russell eerlijk toe.

Heel even mocht George Russell op de zaterdag in Saoedi-Arabië dromen van de polepositie. De Brit klokte 1:27.407, maar Max Verstappen en Oscar Piastri reden uiteindelijk nog sneller. De Mercedes-coureur start daarom als derde aan de race in Jeddah, mede doordat in Russells eigen woorden zijn renstal de verkeerde strategie gebruikte.

LEES OOK: Russell klokt derde tijd in Saoedi-Arabië: ‘Wordt nog een lange race’

“Ik sta hier nu met gemengde gevoelens, want er had zeker meer in gezeten”, vertelt de coureur na de sessie. “Er stond veel druk op die laatste vliegende ronde, want Oscar had al een ronde neergezet. Daarnaast was de strategie van Max met de twee snelle rondes achterelkaar een hele goede, eentje die wij zelf niet hadden bedacht. Als je al een goede ronde hebt neergezet, neemt dat namelijk veel druk weg.”

Vertrouwen in het team

Verstappen had zijn eerste poging voor een vliegende ronde in Q3 afgebroken, waardoor de Nederlander in de slotfase nog twee nieuwe sets banden overhad. Hierdoor hoefde de wereldkampioen na zijn eerste gooi naar de polepositie niet helemaal de garage in, maar was een pitstop genoeg. Russell onthult dat Mercedes ook overwoog om dezelfde strategie te gebruiken.

“Ik ben niet op de hoogte van elk gesprek binnen het team, omdat ik de auto bestuur. Uiteindelijk heb ik op dat moment gewoon vertrouwen in wat het team besluit”, vervolgt de Brit. “Als coureur moet je, wetende dat je die ene ronde hebt, vooral op een circuit als dit, je volledig inzetten. In bocht 1 had ik al gewoon niet het vertrouwen om de banden koeler te krijgen.”

Lees hier alles over de GP van Saoedi-Arabië

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.