Mercedes-coureur George Russell klokte de derde tijd tijdens de kwalificatie voor de GP van Saoedi-Arabië. De Brit moest alleen Oscar Piastri en polesitter Max Verstappen voor zich dulden. Heel even droomde hij van poleposition, maar gezien de snelheid van McLaren en het magistrale optreden van Max Verstappen moest hij zich tevredenstellen met de derde tijd. Met het oog op de race verwacht Russell een nieuw spektakelstuk.

“In aanloop naar de sessie was ik heel blij geweest met P3, maar zodra ik zag dat we uiteindelijk zo dicht bij elkaar zaten, had ik er misschien nog iets meer uit kunnen halen”, grijnsde George Russell na afloop. “Tegelijkertijd moet ik ook realistisch blijven – dit was waarschijnlijk het best haalbare resultaat. McLaren beschikt over enorme snelheid en Max (Verstappen, red.) deed het weer fantastisch vandaag. Ik kan hem alleen maar feliciteren.”

“Het was een lastige sessie met die rode vlag”, vervolgde Russell. “Voor ons kwam het allemaal aan op dat laatste rondje – het was best interessant om te zien dat Red Bull koos voor een strategie van twee ronden. Maar zoals ik zei, P3 is een mooi uitgangspunt. Het gaat morgen nog een lange race worden.” Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli eindigde ook in de top tien. De jonge Italiaan klokte de vijfde tijd.

