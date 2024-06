Mercedes-coureur George Russell zegt niet bevreesd te zijn om Max Verstappen in de toekomst als teamgenoot te krijgen. De Brit voegt eraan toe dat hij niet verbaasd zou zijn als de drievoudig wereldkampioen van Red Bull in 2026 eerst even een sabbital neemt om de nieuwe verhoudingen op de grid eens rustig te bekijken.

Het is bekend dat Max Verstappen onder bepaalde voorwaarden onder zijn tot en met 2028 doorlopende contract bij Red Bull uit kan en dat Mercedes-teambaas Toto Wolff de Nederlander bovenaan zijn lijstje heeft staan. Bij Mercedes is men naarstig op zoek naar een nieuw boegbeeld als opvolger van Lewis Hamilton, die na dit seizoen naar Ferrari verhuist. Het jonge talent Andrea Kimi Antonelli geldt voor Mercedes als mogelijke tussenoplossing.

“Ik zou niet bevreesd zijn om Max als teamgenoot te krijgen”, stelt Russell tegen de Daily Mail. “Ik heb bij Mercedes tegen statistisch gezien de grootste coureur aller tijden gereden, in kwalificaties en in races. En ik heb tegen hem gepresteerd. Meer kan ik niet doen.”

‘Vergeet niet dat 2026 een loterij wordt’

Russell vraagt zich echter af of een line-up Russell-Verstappen bij Mercedes er van gaat komen. In 2026 wordt een nieuw motorreglement van kracht en dat zou wel eens een bepalende rol kunnen spelen, vermoedt de Mercedes-coureur. Sterker, Russell sluit een sabbatical van Verstappen niet uit.

Russell: “Max kan een jaar vrij nemen voor 2026 en kijken wat het beste team is. Het zou me niets verbazen als hij dat zou doen. Vergeet niet dat 2026 een loterij wordt. Je weet dus echt niet wat er gaat gebeuren.”

Zelf wil Russell nog wel even bij Mercedes blijven, vervolgt hij. “Ik ben een loyale jongen en Mercedes heeft me de kans gegeven, maar ik wil wereldkampioen worden. Dat zijn we op dit moment niet. Nog niet. Ik geloof dat we onze kans krijgen. Nu is Max aan de beurt, maar de eerste zes jaar was dat niet zo en dat was frustrerend voor hem. Ik moet nu gewoon hard blijven werken en mijn motivatie niet verliezen, want je weet niet wanneer die kans komt. Lando Norris, Charles Leclerc en ik hebben races gewonnen, maar geen van ons heeft de kans gehad om voor kampioenschappen te vechten. Maar dat moment komt vanzelf een keer.”

Lees hier alles over de GP van Canada 2024

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).