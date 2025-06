George Russell is in zijn nopjes met het verloop van de vrijdag in Canada. De Brit voerde onverwacht de tijdlijst aan tijdens de tweede vrije training. Het was voor de Mercedes-coureur de eerste keer dit seizoen dat hij bovenaan stond tijdens een training. Volgens Russell profiteert Mercedes tijdens het weekend in Montréal vooralsnog van de koudere omstandigheden. ‘Als het koud is, zijn we behoorlijk competitief’, concludeert de Mercedes-coureur.

Zes keer achter elkaar in de top-vijf. Zo begon George Russell 2025. De Brit is echter na de tegenvallende triple header van Mercedes zijn reeks kwijt. De Zilverpijlen zijn gebrand op revanche na het teleurstellende resultaat van slechts achttien WK-punten in drie races tijd. Mercedes lijkt de stijgende lijn in Montréal vooralsnog weer gevonden te hebben. Terwijl Russell in VT2 de tijdlijst aanvoerde, maakte Andrea Kimi Antonelli de top-drie compleet.

“Het is misschien wel de eerste keer dat ik bovenaan een klassement sta het hele jaar!” zegt een enthousiast Russell na VT2. De Mercedes-coureur kon al vroeg in de tweede sessie de nodige balans vinden. “Na tien races… nee, we hebben duidelijk een positieve dag gehad.” Tot nu toe voldoet het raceweekend in Canada aan de verwachtingen van de Zilverpijlen. “We hadden hogere verwachtingen voor dit weekend vanwege de koelere omstandigheden. Het circuit is vrij glad, dus de banden lopen van nature vrij koud en we kennen onze zwakke punten. Als het warm is, hebben we het moeilijk en als het koud is, lopen de banden koud en zijn we behoorlijk competitief.”

‘Niets meer in de tank’

Russell was blij dat zijn prestaties in met name de tweede sessie op de vrijdag deze verwachtingen waarmaakte. Toch loopt de Brit nog niet te hard van stapel. “Mijn ronde was erg sterk vandaag, waarschijnlijk kon deze niet beter. Er zat niets meer in de tank. We hadden niets meer achter de hand, dus laten we kijken wat er (op de zaterdag, red.) gebeurt. We moeten wel realistisch blijven.”

