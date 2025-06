Mercedes-coureur George Russell heeft vrijdag de tweede vrije training voor de GP van Canada afgesloten met de snelste tijd. De Brit maakt in Montreal indruk op de medium band. Voor McLaren en ook Red Bull is er nog het nodige werk aan de winkel. Max Verstappen komt in VT2 tot de negende tijd, nadat hij eerder op de dag VT1 juist nog de snelste was.

VT2 in Montreal begint met negentien coureurs door het wegvallen van Charles Leclerc als gevolg van zijn knullige crash in de eerste vrije training, eerder op de dag. Al vroeg in de sessie valt er nog een coureur weg in de persoon van thuisrijder Lance Stroll. De miljardairszoon van Lawrence Stroll stuurt zijn Aston Martin bij het uitkomen van bocht zeven op Circuit Gilles Villeneuve tegen de muur, waardoor zijn ophanging afbreekt. De Canadees weet zijn auto vervolgens nog wel op een nette plek naast de baan te parkeren, waardoor de sessie niet onderbroken hoeft te worden. Stroll maakt na zijn afwezigheid bij de Spaanse GP, twee weken geleden, in Canada overigens zijn rentree achter het stuur, maar hij beleeft dus een onfortuinlijke eerste dag.

Max Verstappen schoot eerder op de vrijdag uit de startblokken met de snelste tijd in VT1, maar in VT2 meldt de viervoudig wereldkampioen van Red Bull zich al snel op de boordradio bij engineer Gianpiero Lambiase. Verstappen noemt het gedrag van de RB21 nerveus. ‘Hij springt als een gek’, zo meldt hij onder andere.

Voorwielophanging

Halverwege de sessie heeft Mercedes-coureur George Russell op zijn mediums de snelste tijd op zijn naam staan (1.12,123), gevolgd door respectievelijk teamgenoot Kimi Antonelli, oud-teamgenoot Lewis Hamilton en Williams-coureur Carlos Sainz (allen op softs). Opvallend is verder dat beide McLarens van WK-leider Oscar Piastri en Lando Norris er wederom niet echt aan te pas komen, waarschijnlijk door toedoen van een doorgevoerde aanpassing aan de voorwielophanging die vooralsnog verkeerd uitpakt.

Norris verbetert zich in het vervolg nog wel tot de tweede tijd, op softs, op 0,028 seconden van Russell. Max Verstappen moet uiteindelijk genoegen nemen met de negende tijd (1.12,666). Hij brengt tijdens de sessie enige tijd door in de pits voor de nodige aanpassingen aan de set-up, zonder meteen het gewenste effect. Zowel voor McLaren als Red Bull is er derhalve nog het nodige werk aan de winkel met het oog op de kwalificatie van zaterdag.

Top-tien: Russell, Norris, Antonelli, Albon, Alonso,Piastri, Sainz, Hamilton, Verstappen, Lawson.

Uitslagen

